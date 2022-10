Ginobili celebró los 20 años de su debut en la NBA

Hace 20 años Manu Ginobili saltaba por primera vez al tabloncillo para jugar un partido en la NBA vistiendo la camiseta número 20 de los San Antonio Spurs y celebró este hito con una historia en Instagram acompañada de una canción de Gardel.

“Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra”, se le oye cantar a Gardel en la publicación del bahiense, único salón de la fama argentino del mejor básquet del mundo.

Ginobilli también publicó en Twitter, donde escribió en inglés y español, con la misma foto donde se le ve novato.

🇺🇲20 years from my 1st NBA game! 😁 I look the same right?

🇦🇷20 años del debut en la NBA. Estoy igual. 😁 pic.twitter.com/PTmlFfx8QH