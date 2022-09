Fantino a Closs y Vignolo: “Esto que se va a poner muy picante”

“Lo escupo en la cara al que lo produce y al que me lo propone”, había declarado el conductor televisivo Alejandro Fantino ante la pregunta de una colega sobre la posibilidad de compartir el Mundial de Qatar 2022 junto a Sebastián Vignolo y Mariano Closs, colegas en el canal ESPN. Si compartía, porque luego de la polémica que generaron sus dichos, la cadena tomó una drástica decisión: rescindió el contrato del conductor.

Este jueves minutos después de las 17:00, Fantino empezó otra vez su flamante programa Neura, en Twitch, con una editorial que fue subiendo de tono, porque primero pidió disculpas. “Me arrepiento, yo no soy así, yo no hablo así, yo propongo otro tipo de periodismo. Estoy loco pero no soy así. Porque sino te estoy faltando el respeto. Me equivoqué con vos, oyente, y está mal eso. El periodismo que yo propongo es otro”, lanzó.

Aunque, enseguida, escaló a sus dos contendientes de los últimos días: “Closs vuelvo a vos, Pollo vuelvo a vos. Es cómodo también este lugar. Te lleva a decir cosas que no querés decir. Justo nace Neura, este medio que es nuestro, con amigos. Y a partir de ahora me voy a dedicar como hice contra el grondonismo, a periodistas como Closs y Vignolo, que son los dueños del sistema, de la pelota. Tienen la potestad de sentar y decirle a alguien como Cascini y de hablar con los árbitros y pedirles disculpas. Mariano, Pollo, vamos, debatamos”.

Fantino señaló que “hay que ser mejores como periodistas”. “Esto que se va a poner muy picante, Closs, se va a poner hermoso. Pollo: hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así vas cambiando las manos de bolsillo a bolsillo”, bramó Fantino, quien añadió: “Me parece que no tienen las agallas para debatir intelectualmente conmigo”.

Y antes que salga el comunicado oficial de la cadena estadounidense, confirmó la noticia: “¿Siempre me tengo que ir yo de lo tradicional, loco? ¿Por qué siempre me tengo que ir? Es triste permanentemente irse, loco, por qué siempre tengo que quedar afuera, porque siempre los Closs y los Vignolo se quedan y yo me tengo que ir. Siempre, hermano, me voy yo. No lo sé. Yo soy muy feliz y quiero decirles que no voy a estar más en ESPN, fui muy feliz”.

Además, detalló: “Me enteré por mis colegas que tenía reunión hoy en ESPN. Si no sale ahora, saldrá en un ratito el comunicado de la compañía. Quizás me adelanté. Fue en buenos términos. Así que no creo que tengan problema en que lo haya dicho antes”.

“Mariano, Pollo. Día a día. Relato, Twitter, Instagram. Tengo a mi abogado. Seguramente me van a mandar una carta documento para que deje de hablar, un vozalcito legal. Ustedes, Vignolo y Closs, representan el poder. Nosotros nos vamos y ustedes se quedan en el poder: de Torneos, de Fox, de Continental, de La Red. Representan la verdad. Ustedes son los señores y civilizados y nosotros somos los locos, los sucios, los malos. Ustedes siempre adentro y nosotros afuera”, completó.

No solo cerró el ciclo de Fantino en ESPN que había comenzado el lunes 22 de agosto de este año, sino que también eliminó de la programación las grabaciones que estaban preparados para emitirse con normalidad. Además, sus grabaciones tampoco estarán disponibles en la plataforma Star + donde se estrenaba cada episodio.

El periodista de 51 años ya había tenido un ciclo previo en la cadena, siendo el conductor de ESPN FC donde compartía mesa de debate con Oscar Ruggeri, Mariano Closs, Diego Latorre y Miguel Simón. El programa que tenía una gran visibilidad fue suspendido del aire en abril de ese año ya que debido a la pandemia se habían conformado “burbujas” de trabajo para evitar el contacto y cuidar la salud de los empleados.

Fuente: Clarín