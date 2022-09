Tinelli demanda a Insua por decir que “se robó todo” de San Lorenzo

La última presentación de San Lorenzo en la Liga Profesional con derrota en el clásico ante River Plate dejó una inesperada consecuencia alejada de los terrenos deportivos. El entrenador Rubén Darío Insua recibió una serie de críticas desde la platea del Nuevo Gasómetro y les respondió a los hinchas desde el campo de juego con una inesperada y grave frase dirigida al ex presidente Marcelo Tinelli

El conductor televisivo y empresario, enterado de esos dichos, decidió presentarse ante la Justicia para demandarlo por daños y perjuicios a raíz de las agraviantes expresiones. Tinelli, quien fue vicepresidente del Ciclón durante los últimos años y había sido elegido presidente en el 2019 en una votación récord, tendrá una mediación obligatoria con el entrenador como paso previo a la instancia judicial. Insua recibió la notificación durante la mañana de este martes.

“Rubén, después del partido se viralizó un video donde tuviste una frase vos para un ex dirigente de San Lorenzo, ¿tenés ganas de aclarar algo con respecto a eso?”, le preguntaron a Insua en conferencia de prensa tras el encuentro. “Perdón, ¿aclarar qué cosa?”, planteó el DT. “Una frase, salió en un video después del partido, donde vos haces mención a un ex dirigente”, la señaló el periodista. “¿Y qué tendría que aclarar?”, repreguntó el líder del plantel de Boedo. “No, si querías aclarar…”, insistió el cronista. “No tengo nada que aclarar”, cerró el tema.

Minutos más tarde, le preguntaron por ese cruce con los fanáticos: “La verdad que ni me acuerdo lo que pasó. Estaba tan pendiente del partido, que ni me acuerdo lo que dije. Una persona que estaría enojada, suele pasar, es un tema sociológico. Uno a veces viene enojado a la cancha, lo que no puede resolver en la semana quiere descargar con los jugadores. Es normal. Con el árbitro, con el VAR. Nada más que eso…”.

El DT de 61 años acusó a Tinelli de “robarse todo” en el club cuando era asediado por los hinchas de San Lorenzo y el video de esa escena se viralizó rápidamente por las redes sociales.

Fuente: Infobae