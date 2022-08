Causa Vialidad: Cristina Fernández pide el apartamiento de otro juez

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner amplió la recusación contra los jueces del tribunal en la causa Vialidad, Rodrigo Gimenez Uriburu incluyendo esta vez a Jorge Gorini por la difusión de una reunión con la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich cuando la causa ya estaba en en el tribunal.

“Temor objetivo de parcialidad”, es la causal invocada por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.

La ampliación del pedido de apartamiento fue formulada en base a la publicación de Página 12 sobre otras reuniones de dos de los jueces del Tribunal Oral número 2, esta vez con Patricia Bullrich.

“Existen reglas muy precisas sobre cómo se deben manejar los magistrados”, dijo el abogado, que planteó que Gorini no podría seguir interviniendo. Como Beraldi también recusó al juez Giménez Uriburu, que, por eso, hoy no participa de la audiencia, el abogado planteó que no habría tres jueces en condiciones de resolver estas cuestiones.

Gorini le respondió y dijo que la primera reunión fue por la difusión que habían tenido las imágenes del ex vicepresidente Amado Boudou cuando fue detenido, en pijama, en su casa. La segunda, porque él contaba con custodia por una amenaza que había tenido en el marco de otro juicio. “Se lo informo para que evalúe la pertinencia de hacer su recusación”, le respondió Gorini.

Fuente: LB24 / Minuto Uno.