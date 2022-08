“Carlaván hizo marcha atrás y se fue a la mierda”

Rubén Rapetti es el automovilista que esta tarde fue involuntario protagonista de un incidente de tránsito con una camioneta que está siendo buscada por la policía y que, según su propio testimonio y el de testigos del hecho, era conducida por el empresario Jorge Carlaván Goñi, quien tiene suspendida la licencia para manejar vehículos automotores.

“Recuerdo el otro incidente que tuvo en calle Chiclana. Me quedó grabado ese rostro y ahora me bajo y es el mismo tipo”, afirmó Rapetti al ser consultado por la redacción de La Brújula 24.

“Se quedó como diez minutos pero él se queda adentro de la camioneta pero no te baja los vidrios, no discute ni nada. Hizo marcha atrás y se fue a la mierda. Cuando me chocó, me bajé del auto y alguien que lo llamó por un apodo le pedía que le abriera el vidrio y él no le daba pelota. Lo miró como con la mirada perdida y se fue. Antes de irse me insultó…estuve demasiado calmo yo”, agregó el hombre de 60 años.

Rapetti fue entrevistado al salir de la comisaría primera, donde quedó asentada su exposición dando cuenta de lo ocurrido.

“Yo iba al Banco Provincia. A mitad de cuadra iba a estacionar, paro y venían autos. Me pasé del lugar para estacionar esperando que pasen los que venían y veo que una camioneta oscura se me venía encima de mí. Digo ‘este pelotudo me va a chocar’, y me chocó nomás. Me arrastró de la mitad de cuadra hasta la senda peatonal de Undiano…a una mujer le pasé raspando y yo no tenía la culpa. Yo no tenía control del auto y no lo podía frenar porque la camioneta tiene más potencia que mí auto”, explicó.

“La gente comentaba ‘este es el de la droguería, Carlaván Goñi’”, afirmó Rapetti, quien subrayó que de milagro no sucedió una desgracia.

Qué actuaciones inició la Policía

Teniendo en cuenta que en el hecho no hubo lesionados, no corresponde a la Policía iniciar actuaciones sumariales por el incidente de tránsito. Lo que sí hicieron las autoridades de la comisaría Primera, por razones de jurisdicción, es instruir actuaciones por averiguación de ilícito.

“Siendo 12hs., a raíz llamando al 911, personal del Comando de Patrulla se constituye en calle Chiclana 600, virtud de haberse producido una colisión entre dos rodados (sin lesionados). En el lugar se entrevista Rubén Rapetti, propietario de un Citroën C3, quien refiere que momentos antes una camioneta Toyota Hilux oscura lo impacta por detrás sobre su lado derecho. Reconociendo inequívocamente a su conductor como el empresario Carlos Carlaván Goñi, quien inmediatamente se dio a la fuga del lugar. Se hace mención que Carlaván en otras oportunidades ha estado involucrado en otros accidentes vehiculares”, indicó una fuente de la dependencia de calle Berutti 650.