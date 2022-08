Juicio al catequista: “Hay maldad en las denuncias porque él no hacía esas cosas”

Paz y Luciana, son hermana y pareja de Juan Matías Bongiovanni, el catequista que es juzgado por delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda”.

Cabe recordar que ya declararon las dos víctimas, una perito psicóloga y la terapeuta particular de una de ellas. Entre este sábado y domingo estaría terminando el debate oral bajo la modalidad por jurados.

Trascendió que no habría testigos que hayan visto los hechos, pero entre quienes van a prestar su declaración testimonial hay chicas que van a relatar hechos similares, pese a que no fueron denunciados.

La Fiscal Marina Lara le atribuye dos hechos a Bongiovanni: uno en abril de 2010, cuando la víctima tenía 17 años y viajaba en un micro desde Córdoba a Bahía Blanca junto al acusado donde se produjo el abuso.

El otro hecho ocurrió en marzo de 2011. Allí otra joven de 17 años estaba en el Hogar Mamá Margarita donde Bongiovanni era referente, también tuvo lugar un episodio de abuso y otro hecho similar en un departamento donde la víctima sería la misma adolescente. A fines de 2017, la joven tenía 23 años y asegura que en contra de su voluntad Bongiovanni también habría sufrido un episodio de la misma naturaleza.

“Pedimos que se investigue y se analicen las pruebas”

Paz tomó la palabra y mencionó que “lo que se denuncia debe probarse en el juicio, hoy es el tercer día, pasaron los testigos de la querella y luego será nuestro turno. Declararemos porque las denunciantes mantuvieron un estrecho contacto con Juan Matías y todo nuestro entorno familiar, trabajando una de ellas incluso como niñera de mis hijas dos años antes de la denuncia”.

“En todos esos años participó de los cumpleaños y encuentros de manera voluntaria, asistiendo a esos eventos donde incluso también estaba Juan Matías. Eran amigas incluso de mi cuñada, por eso fue enormemente sorpresivo. No es que solo creemos en su inocencia, sino que sabemos de su inocencia porque sabemos de dónde vienen las denuncias”, afirmó, en su charla con el periodista Germán Sasso y el fiscal Christian Long.

Sobre qué postura va a tomar Bongiovanni en el segmento final del debate, aseguró que “él aún no declaró y va a hacer uso de su derecho a prestar su testimonio. Durante todo este tiempo, lo único que pedimos como familia es que se investigue y analicen las pruebas. Hay un jurado popular que va a poder ver la verdad, por eso en ningún momento atacamos a las denunciantes, pero pretendemos que se investigue. A lo largo de este año y medio conocimos en el país historias similares, existen falsas denuncias y personas realmente vulneradas”.

“No estamos en contra del apoyo a las víctimas y a las ONG. En el caso de mi hermano se habló de encubrimiento del Estado y la Iglesia. Cuando ambos fueron a Córdoba lo hicieron con una finalidad social, prestando un servicio en un barrio. Hay una delgada línea con la vulnerabilidad de la mujer o de un niño, incluso lo veo como docente que soy. Pedimos prudencia, él estuvo siempre a disposición de la Justicia, quiso declarar de manera voluntaria”, reflejó

Además, dejó entrever cierto grado de complicidad detrás de la acusación: “Estas personas que testimoniaron eran parte de un grupo de amigos, con un vínculo muy fuerte que es importante aclarar. Se está trabajando en saber si se habían puesto de acuerdo previamente a denunciarlo. Contactamos a familias de docentes que están viviendo exactamente lo mismo que Juan Matías”.

“Él está calmo, tiene el apoyo de mucha gente humilde de los barrios, de ex compañeros docentes y quienes fueron sus alumnos. En todo esto que es tan cruel, pienso en las mujeres que están siendo abusadas y no se hace nada. Lamentablemente, se mira más lo que pasa afuera que lo que ocurre adentro, la gente que lo apoya a Juan tiene que ir a trabajar para ganarse el pan, no puede ir a la puerta de Tribunales a llevar banderas”, cerró.

“Estamos convencidas de que Juan Matías es inocente”

A su turno, Luciana también planteó su posición en el marco de un juicio que moviliza a la ciudad: “Soy la pareja de Juan hace más de diez años, en 2019 pensamos en un proyecto de familia y nos fuimos a vivir a una localidad muy cercana. Cuando recibimos la notificación de la denuncia nos llamó la atención, nos sorprendió porque mantuvimos un vínculo estrecho con una de ellas”.

“Luego entendimos por dónde venía la mano. Estamos convencidos que él es inocente. Las víctimas tienen una amistad muy cercana entre sí. Estamos transitando un horror hace un año y medio porque está cumpliendo prisión preventiva y solo el que lo vive puede imaginar lo que es”, sintetizó, durante la conversación radial que mantuvo en el estudio de la emisora.

Y subrayó: “Durante todo este tiempo mantuvimos silencio respetuoso, fuimos hostigados por entidades partidarias, carteles donde está el rostro de él con la frase ‘violador’ y en el renglón de abajo la firma de organizaciones políticas. Junto a él está su familia, la gente de los barrios donde trabajó y vemos del otro lado organizaciones militantes con bombos”.

“Una de las denunciantes es militante de un partido. No sabemos el motivo, creo que hay mucha maldad y no me extrañaría que hayan inventado todo esto. Sé que él, esas cosas no las hacía. Durante todo este tiempo, para que sea una noticia más amarillista, se habla de catequista. En ese momento de los hechos, eran exalumnas”, añadió.

Sobre el cierre, la novia de Bongiovanni recalcó que “en el momento del viaje, Juan Matías no era mi pareja. Cuando nos mudamos a Coronel Suárez, elegimos ese destino porque es un distrito cercano a Bahía Blanca, no estaba en nuestra mente irnos a China. Hemos recibido un montón de mensajes de exalumnos de Juan Matías, demostrando su apoyo para con él”.

“Hay otras personas que reciben falsas denuncias y se repiten patrones como los que sufre Juan Matías. En todo este tiempo, ninguna otra exalumna se sumó a las denuncias, pasó un año y medio y no aparecieron otras dos chicas. Las demás son testigos que mencionan que les contaron, son de oído”, finalizó.