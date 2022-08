Hijo de Sergio Massa lo defendió en redes: “Mi viejo se está jugando la vida”

Al igual que casi todos los jóvenes, el hijo de Sergio Massa y Malena Galmarini, Tomás “Toto” Massa, es un activo de las redes sociales. La diferencia es que, luego de que su padre fuera designado como “superministro” de Economía, el joven comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes y ataques a partir de los cambios en el Gabinete.

“Si tenés ganas de putear por política a mí no me rompas las pelotas”, advirtió en su descripción de Twitter. En los últimos días, el joven pasó a estar en el centro de la escena virtual, así incrementó sus followers de unos 5000 a casi 20 mil.

Hincha de Tigre, crítico de los medios y fan de los memes: el humor del hijo de Sergio Massa en las redes

Sin embargo, “Toto” Massa decidió hacerle frente a las críticas de los internautas y respondió a varios de los insultos y agresiones que le llegaron vía Twitter. Entre sus respuestas, reveló: “Lloré pensando en que mi viejo se está jugando la vida y en lo pesadas que van a ser las próximas semanas”.

“Lloré de dolor, pensando en que mi viejo se está jugando la vida, y en lo pesadas que van a ser las próximas semanas. Por gente como ustedes, claro”, disparó el joven citando el tweet de un usuario que decidió ocultar su cuenta luego del cruce.

En otra de sus respuestas, y contestando a quienes vieron la frase “se juega la vida” como algo exagerada, aseguró: “Yo que la vivo de adentro estoy seguro de que él lo siente como jugarse la vida, porque se juega por su carrera política”. “La política es su vida”, agregó.

“Con el mismo honor y dignidad con el que digo que puede salvar (la situación), digo que puede fracasar, no siempre las cosas salen como uno las planea, sino no estaríamos en la situación que estamos. Lo que me impacta es la gente que quiere que salga mal, eso es demasiado”, concluyó el joven.

Fuente: Perfil