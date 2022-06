“Discursos de odio habilitan las agresiones contra las mujeres y las diversidades”

El avance de los discursos de odio contra las mujeres y las diversidades sexuales son un peligro, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, porque impulsan las agresiones, aseguró el psicólogo y coordinador de grupos LGTBQ+, Alejandro Viedma.

“Tiene que ver con el avance de la ultraderecha y eso es súper peligroso, en el mundo, en Argentina, porque esos discursos de odio habilitan que las agresiones sigan ocurriendo a plena luz del día, con las mujeres y las diversidades. Sigue estando allí el foco lo que está en jaque es el control de la sexualidad de las mujeres y las disidencias, porque no se cuestiona a la sexualidad de los machos”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Viedma dictará este sábado un curso de capacitación llamado “La diversidad sexual en los consultorios y en la vida”, en Bahía Blanca, donde planteará temas relacionados con la diversidad sexual desde distintos puntos de abordaje.

El psicólogo destacó que la idea es “seguir educando a las personas que quieran tener esta capacidad de apertura. Las familias están en constante cambio y está bueno acompañarlos, asimilarlos, nadie obliga a nadie. Las leyes se imponen porque la realidad ya se impuso las familias diversas existen desde antes de la ley de matrimonio igualitario, no hay nada nuevo, lo nuevo sería la visibilización de las sexualidades que tienen nuevo nombre y existen hace mucho y con esas etiquetas le dan la posibilidad a las personas de identificarse o autopercibirse”.

Parte de la charla incluye la propia experiencia de Viedma, quien relató que sufrió de bullying homofóbico en los 80 y cómo se convirtió en un militante LGTBQ+-

“Trabajo sobre estas temáticas hace 20 años, entiendo que todo lleva un tiempo, un proceso, estamos en un momento de transición entre lo que resiste a modificarse, lo tradicional lo binario, la familia tipo y todo lo nuevo, lo que se llama ahora deconstrucción”, detalló sobre los avances que se han alcanzado.

Agregó que “esta charla es para reivindicarlos, avalarlos, (los derechos que se convirtieron en Ley), pero también decir que con eso no alcanza. Hay un montón de leyes que no se cumplen. Lo que intentamos los activistas y las organizaciones es que se logre la igualdad real. Argentina es un país de avanzada, va bien, pero falta”.

“Siempre hay una hipocresía de continuar por el camino de los prejuicios, de la doble moral, de la ética, porque en lo LGBT con lo que se quedan muchos es con la parte sexual, entonces siempre hay algo allí de que si no entra dentro de la norma, se sigue criticando y juzgando y no se permite ver que somos personas, no hay ninguna enfermedad allí, que tenemos la capacidad de amar y ser amado”, dijo.