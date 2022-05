Fórmula 1: Verstappen ganó el Gran Premio de España y se ubica líder del Mundial

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el GP de España de Fórmula 1 este domingo y se colocó líder de la clasificación general de pilotos en detrimento del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que tuvo que abandonar por un problema mecánico.

Precedente líder del Mundial, el piloto de la Scuderia era líder aventajado respecto a sus perseguidores, el británico George Russell (Mercedes) y Verstappen, cuando su monoplaza comenzó a perder potencia.

En la sexta carrera de la temporada, el otro Red Bull del mexicano Sergio Pérez y Russell, segundo y tercero respectivamente, completaron el podio.

Imola 🏆 Miami 🏆 Barcelona 🏆 @Max33Verstappen is on a roll! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/nGnZDgjMUc

“Perdí potencia del motor, y a partir de ahí tuve que detenerme (…) Es así, eso pasa, desde el principio del año no hemos tenido un solo problema”, reaccionó Leclerc.

Aunque la situación “duele, hay al menos muchas cosas positivas, logramos solucionar los problemas de degradación de los neumáticos, fue realmente la respuesta que esperábamos”, relativizó.

En el circuito de Montmeló, en Barcelona, Verstappen logró la 24ª victoria de su carrera y la cuarta esta temporada, después de los GP de Arabia Saudita, Emilia Romaña en Italia y Miami.

El español Carlos Sainz, en tercer puesto de la parrilla pero que no realizó una buena salida, finalizó en cuarto puesto y salvó los muebles para Ferrari, que de paso perdió el liderato del Mundial de constructores en beneficio de Red Bull.

First time @Max33Verstappen has led this season 👀#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/vWG1GZduJt