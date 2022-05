Marcelo Insúa, el mago que sueña con cambiar la política cultural del país

Con un breve acto de magia inició Marcelo Insúa, mago e ilusionista argentino, su charla en el Instagram Live de La Brújula 24, donde contó sobre sus inicios, el “bar mágico” que regenta en Buenos Aires y de la necesidad de políticas públicas inclusivas para el desarrollo de los artistas.

“Yo no me sentía mago, sentía que la gente me iba a descubrir”, contó sobre sus inicios en la magia que lo llevaron a ser hoy un líder en la distribución de insumos y contenidos didácticos para magia.

Insúa dijo que tras conocer un bar en Madrid durante su luna de miel, se inspiró para crear uno en Argentina. “En 1995 pudimos comprar la casa. Estuvimos dos años en restaurarla. Vale la pena conocerla aunque no se vaya a un show, es de 1907, de un arquitecto hiperfamoso, construida para un empresario exitoso de la época”, contó.

“El bar lo inauguró René Lavand”, dijo. Que para la época ya era una eminencia de la magia. No obstante, Insúa aseguró que no se le da actualmente el valor que tiene como mago. “La magia mundial tiene un antes y un después de René. No es nuestro es de la humanidad, de la historia, porque es el que da el vuelco, es la magia, después de la magia. Está el asombro y después está lo que generaba después”, afirmó.

Marcelo Insúa, quien es especialista en cartomagia, mentalismo y numismagia, asegura que “el arte no solo te saca de las miserias mentales y económicas, te cambia absolutamente como persona. Hace muchos años que me vinculo cómo se hacen los festivales internacionales y estoy convencido de que las políticas culturales en Argentina tienen que cambiar para que todos los que tienen algún tipo de vocación artísticas puedan desarrollarla”.

Para mirar el video completo hacé clic acá