“No busco fama, mi intención es transmitir que a mi edad todo se puede”

Isabel De Negri, la puntaltense que fuera participante de Gran Hermano, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 y analizó no solo su paso por el reality, sino también sus proyectos a futuro, dejando un mensaje a quienes sueñan con alcanzar la popularidad que ella logró casi sin proponérselo.

Primero, hizo una mención al episodio que protagonizó a fines de marzo, cuando dio positivo un test de alcoholemia en Bahía, sostuvo: “Era imposible no admitirlo, era yo. En algún momento me dije ‘pongo en marcha la camioneta y me voy’ pero rápidamente deseché esa idea. Soy sommelier y quien me tenía que ir a buscar falló porque tenía unas líneas de fiebre. Para mi terminó siendo prensa, es bueno que hablen de vos, bien o mal. Mi negocio me requiere acá, por eso voy y vengo entre Buenos Aires a mi casa. Soy cantante de tango e hice el casting para la versión de El Marginal de mujeres”.

“Entré a Gran Hermano siendo dinosaurio, no lo miraba. Mi hijo sí era televidente y cuando volvía del negocio estaba puesto en el TV y me terminé enganchando. Cuando empezó la inscripción, me preguntaron si me anotaría y sabía que si lo hacía entraba. Grabé un video para el casting en Arroyo Pareja, me presenté y en septiembre de 2023 me llamaron. Llegué a Punta Alta en 1984 porque mi exmarido, neurocirujano, tuvo una posibilidad laboral y nos radicamos acá con nuestros dos hijos”, afirmó, en su charla con el programa “Bahía Hoy”.

Luego, recordó que “fui a Kuarzo, levanté la pierna e hice un par de payasadas, demostrando que no tengo vergüenza e hice reír a Yani que es una de las productoras. Luego, me convocaron a un segundo casting en el cual ya había más autoridades y me mataron a preguntas. Me consultaron a qué le tenía miedo y no supe qué responderles y a los 18 días me llamaron para un último encuentro en el cual te pinchaban para que saltes y dije una barbaridad. Me dijeron que decía eso porque quería entrar, a lo que les respondí que yo soy así”.

“Al final, pasé por los test psicológicos, un preocupaciones, un perfil y luego, ya en noviembre, me dijeron que estaba adentro. Cobramos un sueldo hasta que terminó Gran Hermano y tengo un contrato de cuatro años con Telefé, con algunas confidencialidades. Estuve 40 días la primera vez en la casa soy la persona más longeva, sacando la chilena y, además, entré y me fui, al repechaje, al congelado y a hacer campaña por Bautista”, explicó, en otro tramo de la nota radial.

No obstante, con una sonrisa en su rostro comentó que “me bautizaron ‘cuero viejo’, que no me molesta porque así figura en mi perfil de Instagram y ahora soy ‘cuerpo bello’. Mi familia al principio extrañaba mi presencia en casa, estuve aislada antes de entrar al reality y ahí adentro también se respeta eso. Tenés más de 100 cámaras las 24 horas, incluso tres en el baño que no se ponían al aire. Desde el martes pasado estoy en Divas Play”.

“No busco fama, lo que me interesa es transmitir que a mi edad todo se puede, que una está vigente y puede estar saludable y en forma. De hecho, al tener un Instagram verificado, uno tiene las métricas y ahí sale que el 80% de mis seguidores que van de los 15 a los 45 años. En el estudio, ellas me decían que querían ser como yo y lo vi también cuando subí una receta de cocina que tuvo enorme cantidad de visualizaciones. No supe jugar porque no veía el reality, por eso salí, no tenía ni tribuna ni Community Manager. Ahora la tengo y la verdad que es hoy hace absolutamente todo”, infirió De Negri, promediando la charla.

Al explicar por qué no pudo llegar a la instancia final del reality, sintetizó: “Intenté hacer un papel en el juego y no sabía que había que explicárselo a las cámaras o en el confesionario. Cuando entré en el repechaje, ‘Furia’ me recibió muy bien y ‘Licha’ entendió que es un juego, algo que le cuesta al televidente y se veían peleas de un grupo contra otro. Fui convocada para un programa que se va a hacer en parejas y no lo voy a aceptar, porque la experiencia ya la viví”.

“Tengo mi vinoteca en Punta Alta y, contrariamente a lo que piensan, a la gente les da vergüenza entrar y pedirme una foto. Salgo a la vereda y les ofrezco esa selfie. Todo al revés de lo que me pasa en Buenos Aires no pago el pasaje de colectivos. Osvaldo Laport me llamó y me invitó a ver su obra de teatro e hicimos un sketch gracioso con ‘Solita’ Silveyra. Luego, se abrieron las puertas y era un mundo de gente gritando mi nombre, no me dejaban salir, por lo que ahí tomé dimensión de lo que había pasado”, contó, a modo de anécdota.

Al hablar de su vida privada, manifestó: “Tengo una pareja abierta, cada uno hace su vida, no se pregunta ni se dice nada, se es compañero, colaborando y ayudando. Es lo mejor que te puede pasar porque no existen los celos ni las competencias, lo que la persona hace es porque el otro lo merece, sin obligaciones. Luego de Gran Hermano, todo el tiempo me aparecen candidatos, pero no accedí a conocer a ninguno. Nunca estuve con una mujer y la comunidad gay me ama, me recibe con mucho amor y cariño y fui convocada para el Día del Orgullo”.

“No tengo haters (NdR. odiadiores), los hombres me preguntan ‘cuándo tomamos un vino’ o que les recomiende una botella. Si tengo que elegir, me gustan más los hombres más jóvenes. Siempre me gustó viajar mucho, como sommmelier estuve trabajando en una bodega en California, trabajé en Chile y en Uruguay haciendo vino, no todo es glamour. Tengo la agenda completa con notas para la semana próximas en Buenos Aires. Me comparan con Graciela Alfano o Bridgite Bardot, mucha gente siempre te encuentra un parecido”, aseguró la blonda participante del programa que se emitió por Telefé.

Por último, dejó un título fuerte: “Si me ofrecen una candidatura la aceptaría, mi ideología es más de derecha, podría ser por el lado de Milei. No me considero antiperonista, solo tengo que ver que la causa sea justa y noble, que se logre el objetivo, basta de hambre y de gente durmiendo en la calle. Estoy colaborando con un merendero en Buenos Aires y quiero hacer algo parecido en Punta Alta. Si me necesitan para alguna causa solidaria, ahí me van a encontrar. Merecemos ser un país más rico”.