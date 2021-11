Qué pasó en el corte entre La Volpe y Ruggeri tras su tensa discusión en vivo

“Nunca me pasó que me manden tantos mensajes preguntando por lo que ocurrió en el corte”, dijo Cholo Sottile, uno de los panelistas del programa F90. En la segunda edición de la tira semanal que se emite por la pantalla de ESPN, su conductor, Sebastián Vingnolo, reveló qué pasó luego de la edición del mediodía que contó con un feroz cruce en vivo entre Ricardo La Volpe y Oscar Ruggeri.

“Es como que el clima todavía se corta con una gillette, fue terrible lo de hoy al mediodía, en la primera edición. Sé que ha sido levantado por diferentes medios. Sabíamos que iba a ser una nota, una charla, intensa, aunque en algún momento se puso picante. Tenerlo a Oscar Ruggeri para nosotros es un honor, un privilegio. Es un orgullo tenerlo como compañero, me encanta. Y La Volpe tiene su estilo, sus maneras, y en un momento se picó feo. Más allá de eso hubo una linda charla futbolera, a mí me gusta escucharlo a La Volpe”, comentó el Pollo Vignolo en la apertura de su programa vespertino.

A lo que Cholo Sottile, entre risas, agregó: “Nunca me pasó que me escribieran tanto en los cortes. Qué pasó en el corte, me preguntaron…”. El periodista fue uno de los que estuvo en la primera edición y presenció todo. “Para la gente que pregunta por el corte… Lo tenemos filmado, tenemos filmado el corte”, continuó Vignolo a modo de broma. Y aclaró: “No pasó nada, el Cabezón hizo lo que tenía que hacer”.

“Es que lo metieron a Diego en el medio. Me contaron que después siguió con mucho agite el grupo de los campeones del 86″, añadió Sottile en relación al grupo de WhatsApp que tienen los ex jugadores que se consagraron en México 86. “Es que el grupo del 86 se maneja como una comunidad, si lo tocan a uno, tocan a todos. Están espalda contra espalda”, apuntó Vignolo.

Tras ser invitado al programa del Pollo Vignolo, La Volpe tuvo una tensa discusión con el Ruggeri por una acusación a Diego Armando Maradona. “Me cansé de las boludeces que decís”, expresó el ex campeón del mundo en México 86.

El diálogo, que tuvo momentos de fuerte debate por Juan Román Riquelme, además de abordar otros temas relacionados a los sistemas tácticos y métodos de los entrenadores, levantó temperatura cuando el ex arquero y campeón del mundo en Argentina 78 sacó a relucir los supuestos “permisos” que tenía Diego Armando Maradona durante la Copa del Mundo de 1986.

Oscar Ruggeri aseguró desconocer las salidas a las que hizo mención La Volpe y lo increpó. “En México yo nunca vi que Diego saliera, nos metimos adentro de la concentración. Pero se ve que vos tenés todo claro”, le lanzó el Cabezón, luego de que el Bigotón se pusiera su barbijo tapándose los ojos e ironizara: “Entonces ustedes estaban así”.

El ex zaguero montó en cólera: “Recién hablaste de códigos, esto es no tener códigos. Porque si Diego salía y nosotros no lo sabíamos, igualmente es no tener códigos. Me extraña de vos, que tenés 70 años (NdeR: tiene 69), sabiendo que Diego no está vivo, que digas que se iba de la concentración”.

La Volpe recordó su amistad con Héctor Miguel Zelada, integrante del plantel campeón del mundo en el 86, y trató de suavizar su relato: “Una cosa es que diga que pueda salir a comer con un periodista”. Pero Ruggeri no lo perdonó: “No la quieras arreglar ahora. ¿Porque salía a comer nosotros nos tapábamos los ojos? Me estoy enterando por vos. Me extraña porque Diego no está vivo, si no, ya te estaría contestando. Vos ahora la estás cambiando. Te la voy a pelear a morir porque no es así. Yo viví ahí adentro, vos no”.

La temperatura siguió aumentando a medida que el mano a mano prosiguió. Richard agitó: “Vos estás respetando muy bien el código. Vas a defender a Maradona y mantendrás algo que no vas a decir. Yo no estaba adentro, pero veía del portón para afuera. Qué vas a saber vos si no sabés lo que pasaba”. Y en un intento por concluir el tema, echó leña al fuego: “Vine a hablar de fútbol, no de códigos. Tomátelas. Me aburrí con todo lo que decís, no sabés nada de fútbol”.

La Volpe cuestionó duramente a Juan Román Riquelme

Esto no hizo más que enervar a Ruggeri: “Vos tendrás quilombos en la cabeza, yo no. Me aburrí de todas las boludeces que dijiste desde el principio del programa y tuve que escuchar. Vos sos el fenómeno que viniste a llevarte el mundo por delante y con Boca perdiste un campeonato que lo dirigía mi nene de 4 años. Mirá lo monstruo que sos que saliste con camisa blanca y corbata roja a dirigir un partido en la Bombonera. El boludo de la fecha. ¿Decís que Riquelme no puede jugar? Dale, La Volpe, dejate de joder”.

La Volpe le exigió a Ruggeri que hablara “con fundamentos” y hubo réplica: “Si nunca ganaste nada vos. ¿Qué fundamentos tenés? ¿Te acordás cómo ganaste con Atlante contra América? Trajeron un árbitro extranjero para dirigir que nos anuló tres goles para que vos jugaras la final”. Y continuó: “Te hacés el que sabés todo… Qué mierda tengo que calentarme yo. Pensás que todo el mundo está esperando a que vengas y que nos vamos diciendo ‘qué claro que tiene todo La Volpe, es un fenómeno. Todo lo que enseña, es un genio’. Decile a los de Boca que sos un genio”.

El ex golero apeló a la ironía: “¿Vos dirigiste a Boca? No. Qué lástima. A mí me fueron a buscar a México para dirigir a Boca”. Y Ruggeri cerró: “No sé qué hicieron, pero se arrepintieron”.

Fuente: Infobae