Sting: los 70 años de un caballero inglés, cultor del buen gusto

Sting cumple hoy 70 años de edad y de una vida atravesada por lo musical.

Intérprete, algunos con The Police y otros en la etapa solista, de hits como “Roxanne”, “Message in a Bottle”, “Every Breath You Take”, “They Dance Alone”, “Fragile”, “Shape of My Heart” y “Fields of Gold”, el artista también cultiva desde mediados de los `80 un perfil ligado a un estilo de vida casi zen, y atento a causas humanitarias.

Se rodeó de músicos de la escena jazzera de Nueva York y puso en marcha una etapa de alto nivel que lo ubicó entre las figuras indiscutidas del rock de la década.

A la par, dejó de lado ciertos excesos propios de la locura que generaba el éxito de The Police, y se volcó al yoga y la meditación, una imagen que le da un aura relejada que aún conserva.

A nivel musical, a partir de los `90, se convirtió en un clásico, su música viró en forma y sonido hacia lugares más convencionales y transitó algunos momentos intrascendentes, aunque nunca faltó alguna gran canción de refinada belleza.

Actualmente, con una familia constituida de manera sólida, Sting pasa gran parte de sus días en la mansión que tiene en la Toscana Italiana, en donde fabrica sus propios vinos.

Pero entre meditación y meditación en medio de su paraíso terrenal, suele hacer discos y salir de gira, como para recordarnos que es el responsable de un estilo único regido por el buen gusto.

Fuente: Télam