“Si la agarraba a mi señora, la reventaba”

Roberto Oscar vive en la esquina de calles Vieytes y Coulin. Y ayer tuvo una tarde para el olvido, cuando, una camioneta conducida por ciudadano chino se incrustó en su casa.

“Ahora un poco más tranquilo”, referenció esta mañana en contacto con La Brújula 24. Y respecto de lo ocurrido, recordó: “Estábamos solos con mi esposa, somos mayores, yo cumplo ahora 87 y mi señora 79. Íbamos a hacer una pizza, por eso estábamos justo en la cocina. Pero mi señora había ido al dormitorio hacía dos minutos para dejar una ropa que había planchado”.

“Sentimos una explosión, no sabíamos para dónde agarrar. Vimos la camioneta adentro del dormitorio, por Dios, no lo podíamos creer. No sabíamos qué hacer, acongojados con mi señora, mis chicos no estaban en ese momento, después nos vinieron a ayudar, igual los vecinos que se portaron de forma maravillosa”, comentó el damnificado.

Y contó lo primero que vio tras el impacto. “No podían abrir la puerta –el conductor y su acompañante-, hasta que vino la policía y los ayudó. Les tuvimos que dar un banco para que salieran por la ventana, pero yo no los quería ni ver. Mi hija estuvo hablando con él, decía que nos pagaban todo, pero vamos a ver cómo se hace todo eso”.

“Dice que no conocía la camioneta, que no sabía manejarla”, aseguró Roberto. Y dijo que “si la agarraba a mi señora ahí adentro, la revienta. De la reja no quedó nada, voló todo, pasó directamente por arriba”.

“Fue una desgracia con suerte porque mi mujer estuvo ahí dos minutos antes”, aseveró.

Cabe recordar, tal como informó este medio, que el rodado en cuestión era manejado por Ghuan Rushan, comerciante de 31 años que, por motivos desconocidos, perdió el control de una Chery Tiggo y se estrelló contra la vivienda.