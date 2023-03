Casos de abuso sexual: para una abogada bahiense no deberían prescribir

Las denuncias que se hicieron contra Marcelo Corazza y Jey Mammón reavivaron un aspecto polémico de la legislación pasada y actual en la Argentina. La abogada bahiense Viviana Lozano lleva dos décadas asesorando a víctimas de hechos de abuso y, por ende, tiene autoridad para opinar sobre si los casos de esa índole deben o no prescribir luego de determinado tiempo de consumados.

Al ser consultada por La Brújula 24, la profesional diferenció el antes y el después de la vigencia de la denominada Ley Piazza (ver destacado), que modificó sustancialmente la cuestión de la prescripción. De todas maneras Lozano dio su parecer sobre ese polémico punto y afirmó que no debería existir prescripción alguna para las víctimas de abuso, porque esas personas no necesariamente hablan “cuando quieren” sino “cuando pueden”.

“Gracias a la ley Piazza y toda la movida que hizo el diseñador exponiendo su situación personal y movilizando a un montón de legisladores, se modificaron los plazos de prescripción de los delitos de abuso sexual. Antes la prescripción corría a partir de la comisión del hecho. Con la entrada en vigencia de la ley, es a partir de que el menor adquiere la mayoría de edad”, indicó la profesional en el programa “Nunca es tarde”, que conduce Emanuel Olaya.

“La prescripción mayor que tenemos prevista en el Código Penal es de 12 años para los casos de abusos más graves. Con la reforma legislativa se permite que ese menor, ya siendo mayor, pueda hacer la denuncia. Por lo demás la prescripción corre según la gravedad del abuso del que estemos hablando y de la pena que tenga prevista; mientras más grave sea la situación, más demora la prescripción”, completó.

La abogada fue al punto que a menudo más cuesta comprender desde algunos lugares, y que pasa por entender la cuestión psíquica y emocional de quien sufre un abuso.

“La víctima muchas veces habla cuando puede, no cuando quiere. Es posible que a los 22 años lo hable o que recién a los 60 se dé cuenta que fue víctima de un delito de índole sexual. Es verdad que es posible que el victimario ya no viva, con lo cual el delito está prescripto, pero debemos tener en cuenta que la víctima, aun cuando esté prescripto el delito, puede tener la necesidad de buscar la verdad. Esto no implica necesariamente que la persona a la que se investigue sea condenada, pero quizás la víctima tenga una ‘reparación’ de que la justicia le diga: ‘tenés razón, el delito ocurrió; no lo puedo condenar porque el delito prescribió, pero es verdad lo que decís’”, ejemplificó.

“Esa ‘reparación’ es importantísima para el proceso de sanación y para aprender a convivir con eso”, agregó Lozano.

La letrada fue tajante al señalar: “Este tipo de delito no tiene que prescribir”. “Debería ser considerado delito de lesa humanidad. Prefiero una justicia que actúe tarde pero que actúe. La víctima tiene sobre sí una condena perpetua porque lo que vivió lo sufre eternamente”, consignó Lozano.

La modificación incorporada a la Ley Piazza

La Ley 26.705 (conocida como Ley Piazza) figura en el Código Penal. Fue sancionada el 7 de septiembre 7 de 2011 y promulgada el 4 de Octubre de 2011 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación.

El artículo 1º señala: “Incorpórase como segundo párrafo del artículo 63 del Código Penal el siguiente: En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, y 130 —párrafos segundo y tercero— del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad”.

En las últimas horas se sumó a la polémica la declaración que hizo a los medios Roberto Piazza, amigo de Jey Mammón. El diseñador consideró que el conductor de Telefe “está condenado socialmente”.