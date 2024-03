Juicio a Lucarelli: “Estoy satisfecha porque la prueba acreditó los dichos de la víctima”

En la jornada del martes finalizó el juicio oral contra Enrique Abel Lucarelli (el profesor acusado de haber organizado orgías con menores de edad). En los alegatos, la Fiscalía solicitó 10 años de prisión y la abogada de la familia de la víctima, Viviana Lozano, pidió que reciba 12 años de cárcel.

El otro imputado es Cristian Ariel Geblocki, para quien el Ministerio Público exigió 14 años tras las rejas y Lozano, quien conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y detalló de cómo fue el proceso en el Tribunal en lo Criminal Nº 2, pretende que reciba 18.

“El juicio oral fue demasiado extenso, más de seis horas de alegatos, de que teníamos un tiempo límite y algunos se excedieron. Fue extenuante, no hubo nada que nos sorprendiera. Mantuvimos las mismas pruebas que se habían presentado en el debate oral a los abuelos”, mencionó Lozano, en el inicio de su testimonio radial.

Y se esperanzó porque “acreditamos los dichos del menor a través de la prueba. Muchos testigos escucharon a la víctima contar lo que vivió y declaró en Cámara Gesell. Ahora esperamos la sentencia del día 18”.

“Una de las defensas fue por todo lo que podía ir, criticó a la madre, la familia, la escuela, peritos oficiales, a la fiscal anterior y al actual, también criticó a la ONG Creer Sí y hasta cómo se hizo la Cámara Gesell”, manifestó la abogada, en otro segmento de su charla con el periodista Germán Sasso y el fiscal Christian Long.

No obstante, contó que “para ellos la madre del niño, la madre manipuló a medio Bahía Blanca y también lo hizo con el chico. Que manipuló a la gente de la escuela y a la ONG y estos le llenaron la cabeza al chico. Escuchamos muchas cosas y la otra defensa planteó la nulidad de la Cámara Gesell, donde señaló a esta segunda persona, consideran que se violó su derecho de defensa”.

“Estamos satisfechos, junto con el fiscal, con la prueba de cargo, siento que nos rindió y conformes porque esta causa se inició hace muchos años y a último momento se separó del juicio de los abuelos. Las pruebas son las mismas”, resumió la letrada, con total énfasis.

Consultada respecto de qué espera sobre el veredicto, comentó: “Veremos ahora si logramos la convicción de la jueza, no estoy en sus zapatos pero entiendo que sí. Ellos nunca esgrimen una sonrisa ni nada que nos haga pensar que vamos por buen camino. Muchas personas escucharon los hechos de la boca del menor”.

“La calificación es abuso sexual simple por tres hechos en concurso real respecto de Lucarelli. Para mi debía haber sido mayor y, a diferencia del otro imputado, este último no tiene como imputación la corrupción de menores. Como en la Cámara Gesell, el menor no dijo que le mostraba videos con contenido sexual de menores, no se le imputó esto (al profesor). Glebocki fue pareja de la mamá del niño hace varios años y por solo unos meses”, dijo.

Al cierre, reveló que “Lucarelli no apunta contra el otro imputado, solamente acusa contra la madre del chico. Ambos imputados se conocían de vista, de haber compartido mate con él y los abuelos de la víctima. El niño dice que había otros menores y otra persona que no es Glebocki, pero no sabemos quiénes son. Tampoco sabemos si ese mayor es otro abusador o un facilitador”.