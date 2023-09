Abuelos abusadores: “A la víctima le queda la tranquilidad de que le creyeron”

La condena dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 este martes contra un hombre y una mujer abusaban de su nieto en el barrio Noroeste, causó un fuerte impacto en la víctima, pero “le queda la tranquilidad de que le creyeron”, de acuerdo con lo que le comunicó a la abogada de la familia, Viviana Lozano.

En el programa La Brújula TV, la abogada señaló que el falló le pareció ejemplar y que es “un primer paso para que este niño pueda dejar atrás esta historia de horror”.

La víctima fue abusada cuando tenía entre cuatro y seis años. En la escuela, la trabajadora social, Romina Pires, hoy concejal del Concejo Deliberante (Unión por la Patria), trabajó con las maestras al detectar las alarmas.

“Eran conductas sexuales como tocarse, tocar a otras nenas, hablar de cosas que no son para niños de 6 años, mucho de sexualidad fundamental en su vocabulario. Me ha tocado intervenir en muchas situaciones, pero nunca tuve una tan difícil”, dijo Pires, también el el programa.

La denuncia se formuló tres meses después, se notificó a los padres y comenzó el proceso penal en el que también está involucrado “Quique” Lucarelli, exdirector del Centro de Formación Integral Nº 1 y Alborada, e íntimo amigo del abuelo.

Tanto la abogada como la concejal señalaron que el nene fue brindando detalles de apoco y que fue un proceso largo y doloroso para él.

“El niño me dijo que tenía un secreto que no me lo podía contar, porque sino a su mamá la iban a matar”, relató Pires de sus primeras conversaciones con el nene, quien luego se expresó a través de dibujos que resultaron reveladores.

La abogada agregó que “el relato del niño se mantuvo en el tiempo, lo que hizo fue incorporar más datos porque fue tomando confianza y llevó tiempo”. Entre ellos, el hecho de que era filmado, que lo obligaban a ver videos pornográficos e imitar lo que allí se hacía, así como la participación de otras personas.

“A este nene le robaron la infancia y cuando se lo trata de mentiroso es revictimizarlo. Este niño no quería ir al baño, no dormía, se autolesionaba, intentó matarse”, dijo Lozano sobre lo que vivió durante el proceso.

Pires resaltó la valentía de los padres del niño, pues tras la denuncia fueron desalojados de su casa y perdieron su trabajo. No obstante, continuaron con el proceso en el que este martes se dictó condena y tendrá una segunda parte en febrero de 2024 cuando sea juzgado Lucarelli.