“Cuando la UCR no tenía ni un voto, Gay nos dio concejales y cargos”

Emiliano Álvarez Porte, uno de los referentes de la UCR en Bahía Blanca y miembro del Ejecutivo municipal, evaluó esta mañana el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y se mostró esperanzado con el futuro de un partido que pareciera dejar atrás el ostracismo.

“En cuatro secciones de la Provincia en las que se impuso la UCR. Se volvió a planificar el espacio político, se necesitaba más protagonismo de Bahía Blanca y no nos equivocamos”, destacó Álvarez Porte, en LA BRÚJULA 24.

Consultado por Germán Sasso respecto de la figura de Facundo Manes, consideró que “vino a ampliar Juntos porque muchos votos del peronismo fueron para él, algo que se ve reflejado en el acompañamiento de la periferia de la ciudad”.

“Nos impusimos en sectores históricamente favorables al peronismo. Cuando el Frente de Todos hablaba que había una ciudad abandonada yo no la veía y lo digo porque soy alguien que recorre un barrio por día. Pueden faltar cosas pero nunca se deja a nadie sin recursos”, reveló, en otro segmento de la entrevista radial.

Álvarez Porte se expresó con cautela respecto del futuro: “Creo que no hay que exagerar ni inflar un poco más las cosas, cuando el radicalismo no tenía ni un voto, el Intendente les dio concejales y cargos. Yo estaba en el partido cuando la UCR no tenía nada y el PRO nos ayudó”.

“En Bahía, la convivencia nunca fue mala. El radicalismo puede tener uno o más candidatos para intendente y falta mucho para 2023, me parece que el voto de confianza de la gente no tuvo que ver con la elección de intendente de dentro de dos años”, concluyó el subsecretario de Seguridad.