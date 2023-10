La UCR decidió que no acompañará a ningún candidato en el balotaje

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió que “no acompañará a ninguno de los candidatos” en el balotaje del próximo 19 de noviembre en el que competirán por la presidencia Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza (LLA), porque “ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”.

El espacio político se pronunció así en un documento que difundió tras un encuentro encabezado por el titular de la UCR, Gerardo Morales, quien en una conferencia de prensa que ofreció después, dijo que el apoyo que manifestó la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al candidato de La Libertad Avanza (LLA) para el balotaje “es una falta de respeto hacia nosotros, que no perdonamos” y advirtió que “pone en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio”.

“La ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos”, afirma el documento de la UCR titulado: “La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos”.

Morales, en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el senador nacional de Evolución, Martín Lousteau, dijo que “es de una gran irresponsabilidad lo que hizo Patricia. No es quien para hablar por los votantes. Yo la voté y no me representa” y aseguró que “tanto Patricia como Macri son los responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio”.

Fuente: Télam