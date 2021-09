“Nosotros podemos mirar a los ojos al pueblo porque no endeudamos a nadie”

La precandidata a diputada provincial por la Sexta Sección por el Frente de Todos, Maite Alvado, pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24 y mantuvo un imperdible mano a mano con el periodista Germán Sasso.

“Venimos acompañando a Alejandro Dichiara que encabeza la lista y con mucha expectativa para el domingo. Tengo incipiente comienzo allá por el año 2013, recuerdo que un hecho que para mí fue muy importante y me prendió la lamparita fue la expropiación de YPF, recuperar nuestros recursos naturales. Yo estaba estudiando derecho en la UBA y fue un tema de debate entre docentes y alumnos. Ahí empecé a mirar más lo que estaba pasando, me gustaba ver un Estado cuidando nuestros recursos. Vivía en Buenos Aires y tenía un hermano acá en Bahía que ya militaba en La Cámpora, entonces cada vez que venía comencé a hacerlo yo también”, contó en relación a sus primeros pasos en la política.

Y respecto de su elección por La Cámpora a pesar de las críticas que recibe el espacio, aseveró que “creo que ya está solamente deconstruido, claramente fue un invento no se si de los medios o de gente que ven cientos de miles de pibes que se interesan por la política y no les gusta. Han estigmatizado a los jóvenes, pero no tengo ninguna duda de que en ese momento representaba –por La Cámpora– el lugar donde yo quería militar, nunca nos hemos corrido de esa línea”.

“Todo fue un proceso histórico, también de creación y maduración de la organización, nosotros entendemos que la forma de hacer política es con los vecinos, recorriendo los barrios, no en la televisión como prioridad”, apuntó la actual Directora de Asociaciones Civiles y Mutuales en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Más de Maite Alvado en La Brújula 24

Campaña

“Yo que vengo recorriendo la Sexta no veo esa apatía y descontento tan marcado en la gente, aunque es obvio que estemos ante una situación de angustia y desilusión de un montón de personas que atravesaron una pandemia lo mejor que pudieron. Creo que como sociedad supimos llevar eso adelante y que estamos ante un gran desafío, lo que suceda el domingo nadie lo puede saber”.

“Es muy difícil resumir en dos o tres cosas el por qué deberían acompañar a nuestro proyecto, pero sí creo que aquel indeciso puede ver en el Frente de Todos una fuerza política que asumió sin prometer, que trabaja con sus convicciones para mejorar el país. Y el recorrido que hicimos en pandemia así lo demuestra”.

“Recién escuchaba al intendente Héctor Gay, quien dijo que el Municipal ha mejorado y yo estoy muy contenta por eso, pero es importante destacar que el Puerto de Bahía le donó 11 millones de pesos al hospital para colaborar. Yo felicité en su momento a Federico Susbielles porque nunca se vio un Puerto tan comprometido con la ciudad, sin mezquindades”.

“Lo que hizo la pandemia a nivel mundial fue desastroso y en algunos puntos estuvimos a la altura de las circunstancias. La ley de zona fría o de la interrupción voluntaria del embarazo fueron promovidas por este espacio”.

Vacunas Vip y la foto de Alberto y Fabiola

“No es una cuestión de defender por defender, fueron errores, todas las cuestiones que le Gobierno entendió que fueron equivocadas o cambió un ministro o bien el Presidente pidió disculpas de lo sucedido. Pero no se puede resumir todo lo que viene haciendo el Frente de Todos en 18 meses, esto viene desde 2003 con Néstor y Cristina. Los medicamentos gratis del PAMI que Macri sacó los volvimos a recuperar nosotros. Hay una consecución de lo que fue nuestro Gobierno anterior, pero con mejoras, siempre mirando a los ojos al pueblo porque no endeudamos a nadie”.

Campaña pobre

“Si resumimos a Victoria Toloza Paz solo en esa frase –“En el peronismo siempre se garchó”– es porque realmente no escuchamos todos sus discursos. Tal vez fue un comentario desacertado, de hecho no está hablando de política en sí cuando lo dice. Ahora si hay una candidata como Vidal que fue gobernadora y diferencia del lugar donde vive uno u otro en cuanto al consumo de estupefacientes, me parece que estigmatiza. Si Victoria Toloza Paz hace más o menos cosas en cuanto a actividad sexual yo no lo sé, creo que eso no suma al debate político que queremos hacer”.

Bahía Blanca

“La veo bien, debo coincidir en algo que dijo el intendente porque hubo zonas que fueron creciendo. Sin embargo, también creo que muchas cosas no se hicieron bien, como tener 24 unidades sanitarias cuando antes eran 52. Es fundamental porque ahí atendés a los vecinos de la periferia que les cuesta llegar por ejemplo al Hospital Municipal, que muchas veces se tienen que tomar dos colectivos. A veces, la médica y el médico del barrio terminan siendo referentes y las mujeres se acercan con muchas preocupaciones y hay una contención ahí. Nosotros creemos fervientemente que esos lugares tienen que estar”.

Su trabajo en Provincia

“Nuestra Dirección Provincial no refiere tanto cuestiones económicas porque es un registro público. Más allá de eso nos apoyamos mucho y trabajamos en la pandemia sobre la ley de asociaciones civiles que tiene como eje principal a las instituciones. Clubes en Obra fue un gran programa de aproximadamente 600 mil pesos para obras de infraestructura, aunque muchos de esos clubes no pudieron acceder por falta de papeles”.

“Tal vez la actividad que me tocó a mí fue la más difícil porque la oficina estaba vaciada, cuando no hay una política pública del Estado uno carece de herramientas y eso le pasó a la directora anterior que solo recibía papeles. Tuvimos que reconstruir un montón de cuestiones, yo tuve que comenzar un camino minucioso para llegar al Ministro Alak. De 41 mil asociaciones civiles había 30 mil sin papeles, algo había que hacer. Esto va a llevar años, pero no tengo ninguna duda de que esto va a continuar”.

Propuestas

“Mi organización quiso que sea candidata y voy a cumplir con ese rol. Se habla mucho de la ostentación del poder, pero acá tenemos una república con sus poderes y no siempre se tiene una mayoría, no es todo tan fácil, eso en el Senado no pasa. Tengo mis ideas y las voy a plantear primero en mi bloque. Mi intención va a ser profundizar las tareas que venimos haciendo, puntualmente abordar lo que son ligas y federaciones porque es importantísimo recuperar ese segundo grado de las asociaciones. Y también tenemos que avanzar sobre una currícula en la educación pública que incorpore el cooperativismo y el mutualismo. Hay que capacitar a los dirigentes y dirigentas desde una edad temprana”.

Oposición

“Creo que no termina de reflejar lo que la sociedad está esperando, más allá de que llevan una interna yo me pregunto por qué tenemos que votar un candidato que no solo no es de la sexta sino que fue directivo del CEAMSE -por Santilli- y arroja toneladas de basura en la provincia, en los rellenos sanitarios. Me parece que ese enroque de nombres sigue expresando algo de la política que nosotros no expresamos, que tiene que ver con defender intereses”.

“Manes es un gran médico. Dice que quiere renovación, que no quiere grieta, pero al mismo tiempo no quiere más peronistas. Yo creo que la sociedad es una sola y todos tiramos para un mismo lado, salvo algunos pocos que pueden comprar millones de dólares por mes y se lo fugan”.

El fenómeno Milei y la antipolítica

“Es raro ser antipolítica y participar en la misma. Es muy violento ese discurso por bastantes momentos, pero no es tanta gente la que lo sigue, no es la expresión de lo que somos como sociedad. Yo veo un montón de chicos comprometidos que quieren cambiar el mundo, con un mejor vivir para todos”.

Compagoni

“Me parece que se está poniendo a la juventud en un lugar estigmatizante, quieren ponerlos en una situación de odio que no está bien, por ejemplo cuando habla de un voto castigo. Nosotros tenemos una responsabilidad como funcionarios. Él siempre habla de la gestión de Buenos Aires pero no puede poner como ejemplo la propia. Tenemos que dar un debate sincero”.

“Volviendo a la juventud, conozco miles de chicos y chicas, ni de la Cámpora ni del Frente de Todos, que se pusieron al hombro ollas populares, no existe ese voto castigo”.

Elecciones

“En Bahía creo que vamos a hacer una buena elección, mejorando en las generales y con proyección al 2023. Creo que en la Provincia sí vamos a marcar una diferencia. Mi líder es Máximo Kirchner, que conduce mi organización”.