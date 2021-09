La dirigente del GEN, Margarita Stolbizer se encuentra de visita en Bahía Blanca, transitando el final de la campaña electoral de cara a las elecciones. Se ubica en la cuarta posición de la lista de candidatos a diputados nacionales de Juntos, la cual encabeza el neurólogo Facundo Manes y que cuenta a nivel seccional con el exconductor radial Lorenzo Natali en sus filas.

Esta mañana, en diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, Stolbizer señaló que “nuestra lista tiene ese componente diverso. Facundo (Manes) tiene el valor de ser alguien que viene desde afuera e interpreta mucho más al ciudadano común. Yo no creo en la política sin ideas y en la gestión si ideología”.

“Facundo representa un proyecto con ideas, representa al niño que nace en un hogar de clase media y que tiene del otro lado al Estado que le dio la universidad pública, que le dio la chance de desarrollarse, y hoy vuelve a la política. Queremos que nuestros hijos se desarrollen en este país y no que quieran irse. Es el sueño del progreso social, ese es nuestro gran diferencial”, dijo.

Electorado desencantado con la política. “Primero que nada, comprendemos esa situación. Estamos frente a un gobierno con una caída y pérdida de autoridad brutal. Perdió autoridad de forma muy temprana, y no es un problema discursivo”

“La gestión de la pandemia ha sido horrible. Por ejemplo, en cuanto a las vacunas, no se sabe por qué le compraron a unos y no a otros, o cuánto pagaron. Las vacunas no llegaron a tiempo y los más de 100 mil muertos se pueden explicar por esto. Además, tenemos a los vacunados de privilegio”.

Olvios Gate. “A (la quinta de) Olivos ingresaron más de 12 mil personas durante la pandemia, y no eran funcionarios que iban a trabajar. La fotografía de la fiesta es la representación más clara, y eso fue lo que ha indignado. Hay que terminar con la casta de los privilegiados”.

Pandemia. “Hubo una malísima gestión en la educación, en lo económico y en lo social. Y hablo no de los que recibieron la ayuda social, sino de los autónomos y los monotributistas, que sobrevivían por su trabajo que no pudieron hacer, les ofrecieron un préstamo cuando no habían podido volver a trabajar”, indicó Stoplbizer.

“Cuando hablan de la inclusión, se refieren a la inclusión en la pobreza. Eso es lo que hacen. Para cambiarlo, se necesitan inversiones y nadie invierte en un país que no tiene previsibilidad. Hay que hacer una reforma impositiva y terminar con los parches. Los inversores tienen que saber que van a tener una renta y no les van a cambiar las reglas del juego”.

Campaña. “Y también hay que hablar de la competitividad, de una Justicia independiente, de un sistema Federal que realmente funcione. Hoy somos una coalición diferente. Yo ingresé para no volver atrás. Hay coaliciones que se forman para ganar elecciones y luego fracasan gobernando. No se pueden hacer coaliciones para sumar votos. Hay que salir de la polarización brutal y pensar en el futuro, y eso es lo que representa Facundo (Manes)”.

“También tengo mucho respeto por Diego Santilli. El debate en la campaña es muy pobre. En cambio Facundo habla de la educación y del conocimiento, que nunca fueron temas prioritarios en la política. Los países que tiene éxito son los que trabajan en la innovación tecnológica y que lo aplican en el desarrollo productivo. La Argentina debe salir del “ombliguismo” y relacionarse con el mundo”.