El Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, en el aire de La Brújula 24, sobre los pedidos de pena para los imputados en el juicio a la cúpula de la UOCRA.

Cabe recordar que el doctor Gustavo Zorzano solicitó este miércoles 6 años para José Bernardo Burgos y 14 años para Guillermo Esteban Molina, acusados de conformar una asociación ilícita para extorsionar a trabajadores y empresarios de Bahía Blanca y la zona. Además, pidió 10 años para Walter Rafael Páiz, 7 para Mario Matías González y 4 y 6 para Roberto Sabino Ríos.

“Después de varios meses, de muchos accidentes en el medio producto de toda esta pandemia, el juicio llega a su final. Ayer el fiscal pronunció sus alegatos finales, que fueron aproximadamente unas siete horas porque los hechos eran muchos, unos 40. Si bien el principal fue la constitución de una asociación ilícita, lo cierto es que después estaban aquellos para los cuales la misma se constituyó”, aseguró el profesional.

“Fueron siete horas de alegatos porque los delitos eran muchos”

Y agregó: “Como los delitos fueron muchos, todo eso requiere un mérito especial, una explicación de la prueba, y precisamente por eso le insumió una cantidad de tiempo importante. De acuerdo a las responsabilidades se pidieron las penas que estimó corresponder el doctor Zorzano”.

Respecto de los tiempos del proceso judicial, Fernández dijo que “luego de que se terminen los alegatos del fiscal y las defensas técnicas, se le concederán las palabras finales a los imputados y se cerrará el juicio. A partir de eso el juez tiene 5 días para dictar una sentencia”.

“La acusación es por hechos delictivos, no por conspiraciones ni cuestiones gremiales. Hay hechos puntuales en los cuales un grupo de personas se pusieron de acuerdo para extorsionar empresarios y exigirles dinero para no paralizarles las obras. De forma tal que los hechos son muy claros por los que fueron acusados y por ellos hay que dar respuesta”, indicó el jefe de los fiscales. Y contó que “generalmente, cuando no pueden hacerlo, los acusados tratan de desviar la cuestión hacia otro lado, pero todo está muy claro”.

“Esta gente no estuvo presa ni por un capricho del fiscal ni por una conspiración”

“Afortunadamente hubo muchas declaraciones testimoniales y evidencia documental que daba cuenta de esos pagos. Más allá de eso, hay que tener en cuenta el daño social que causan este tipo de organizaciones mafiosas, porque todo eso se trasladaba al costo de una construcción, al metro cuadrado. Influye sobre esos mercados y en definitiva lo termina pagando la persona que compra o tiene que alquilar una casa o un departamento”, manifestó.

Y concluyó: “Es muy difícil llegar a este tipo de solución sin la colaboración de las víctimas. Esto se comentaba en Bahía, se sabía, pero nadie quería formular una denuncia y eso hacía difícil que el Ministerio Público no pudiera avanzar. En este caso se pudo dar, eran muchas las víctimas”.