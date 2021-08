Olmedo, Chansard y el “Gurí” fueron los ganadores en La Plata

Juan Pablo Pilo (Chevrolet) y Lucas Vicino (Dodge) partieron desde la primera fila en la final del TC Mouras. El joven del Galarza Racing partió bien desde abajo y automáticamente le ganó la posición a Pilo, quien tuvo un inconveniente en la largada ya que se notó la diferencia de potencia en la partida. Así y todo, el representante de Las Toscas Racing no se dio por vencido y vuelta tras vuelta intentó alcanzarlo. La potencia la tenía, claro. Cada vez le achicaba más la distancia. Pero Vicino dominaba firme.

Sin embargo, al cabo de la novena vuelta, Pilo encontró el hueco para poder generar una maniobra en la penúltima curva del circuito. Lamentablemente produjo un toque hacia Vicino que lo dejó relegado en la competencia. Y allí estaba Olmedo, listo para tomar la primera posición de la final. Obviamente, se colocó más líder que nunca: además de venir sumando buenos puntos, le dio la chance de ser sumamente puntero en el campeonato. Tal fue así que el representante del Moriatis Competición brindó su máximo potencial y se adjudicó un triunfo perfecto: dos victorias en el año y ganador de la etapa regular. Comenzará, el play off, con 31 puntos.

El podio lo completaron Diego Azar (Chevrolet) y Gregorio Conta (Torino). Este último obtuvo su primer podio tras 17 presencias en la especialidad.

El piloto del Galarza Racing, Gaspar Chansard fue contundente durante todo el fin de semana en el TC Pista Mouras y se llevó la victoria en La Plata. La neblina interrumpió el comienzo de la actividad en pista y las series comenzaron más tarde. La primera quedó en manos del sanstafesino Chansard, mientras que la segunda fue para Gerónimo Gonnet (Torino), representante del Fierromec Trotta Racing. Y en la final, ambos partieron desde la primera fila. Pero el poleman demostró ser veloz en cada vuelta de competencia. No dejó oportunidad alguna para que intenten superarlo. Fue rápido, muy rápido. Casi al final de la carrera, Nicolás Meichtri (Ford), bajo la estructura del MG 129, consiguió acortarle la distancia, pero no le alcanzó. De todas formas, el piloto cordobés se subió al podio tras obtener un gran segundo lugar. Tercero arribó Jeremías Scialchi, el del Chevrolet del JC Competición.

La sexta fecha del campeonato de TC Pick Up tuvo nada más y nada menos que a Omar Gurí Martínez como ganador de la final. El ex piloto de la Máxima, que fue bicampeón de Turismo Carretera, comenzó su temporada en TC Pick Up en el año debut de dicha especialidad, en 2017. Y con 55 años, luego de mucho sacrificio y trabajo, el “Gurí” dominó la competencia final de punta a punta y se posiciona 3° en el campeonato, a sólo una fecha de que se definan los 12 pilotos del play off.

Con el joven Andrés Jakos y el actual campeón de TC, Mariano Werner, ambos representantes del Toyota Gazoo Racing, a la cabeza, no le dieron respiro al “Supremo”. Buscaban, constantemente, intentar sobrepasarlo. Mismo Jakos, el oriundo de Ramos Mejía, buscó el hueco y se lanzó en la última vuelta, pero Martínez le cerró bien la cuerda y no lo dejó pasar. La experiencia, una vez más, se hizo notar.

A bordo de la Ford Ranger de su propia estructura, Omar Martínez festejó un triunfo único e inigualable: luego de 26 presencias en la especialidad, el paranaense logró lo que tanto anhelaba en los últimos años: ganar en las TC Pick Up.

