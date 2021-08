“El local solía estar más cerrado que abierto, suponemos que sería una pantalla”

Mauricio Del Cero es el fiscal que investiga un caso de venta de drogas que en las últimas horas derivó en la realización de once allanamientos simultáneos en la ciudad, uno de ellos en un local de la céntrica Galería Plaza.

“Esto se viene trabajando desde mediados del año 2020 a partir de una situación callejera en la que la policía incauta (droga) en poder de una persona y eso lleva a otra persona, dedicadas ambas a la comercialización de estupefacientes”, indicó.

Tres de las cuatro órdenes de detención se hicieron efectivas en las últimas horas, precisó.

“Luego, hay una orden de captura de un sujeto” que también aparece involucrado en la causa, apuntó.

Del Cero, hablando en modo potencial, descontó que el local de venta de ropa de la Galería Plaza estuviera funcionando como “pantalla” para encubrir la venta de estupefacientes.

“Durante la instrucción se había advertido que se trataba de una persona dueña de un local que no parecía muy productivo y que no estaba siempre abierto. Sabemos que en esa zona el alquiler no es barato, con gastos mensuales y fijos, y todo resultaba sospechoso y llamativo. La idea de los investigadores es que eso sería una pantalla para blanquear el ingreso de dinero en un monto bastante importante”, indicó.