“Hay que hablar sobre adicciones y dejar de mirar para otro lado”

Hernán “Loco” Montenegro anticipó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la charla que brindará el próximo sábado a las 18 horas en el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas, ubicado en avenida Colón al 1300.

Se trata de una exposición que lo tendrá como orador principal, bajo el lema “políticas de alcohol y drogas en todos los ámbitos de la sociedad, entendiendo la problemática desde el inicio”. La entrada es libre y gratuita.

En contacto con el equipo del programa “Bahía Hoy”, Montenegro dijo que el problema “lo que antes pensábamos que pasaba solo en el Conurbano ahora pasa en todo el país”. Y dijo que “por eso creo que hablar siempre sobre estos temas. Yo soy autorreferencial y arranco hablando de mi experiencia. Se ha tornado un tema muy vigente. Hablo con la gente, escucho y trato de sacar conclusiones a través de esa experiencia”.

“Es simplemente una cuestión personal, un compromiso que yo tengo, de hablar sobre estos temas más que nada por lo vivido. Es como que existe, pero todos miramos para otro lado, y esa es la peor política que podemos tener”, aseguró el ex basquetbolista.

“Tenemos un Estado ausente que no se hace cargo y lo que venimos luchando desde hace años es justamente por eso. Presentamos un petitorio para cambiar la ley de salud mental, estamos ante una ola que nos está pasando por encima y no nos damos cuenta. Hay que hablar con realidades y no con estadísticas, lo que hay después es la vida”, apuntó.

Hernán “Loco” Montenegro habló esta mañana con La Brújula 24 respecto de la charla que

Aquí, más frases del “Loco” en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Escucho a los pseudopoliticos decir que van a luchar contra el narcotráfico y les digo que no lo van a hacer. Lo que hay que hacer es prevención, desde la escuela primaria”.

“Hace 14 años que doy charlas de adicciones, le hablo bien a los chicos, con la verdad”.

“Cuando empecé a drogarme tenía 16 años y vivía en Europa. Acá estamos hablando de que los niños empiezan a drogarse a los 8 años. ¿Y qué hacemos? ¿No lo vamos a hablar como corresponde?”

“De cada primer día de mi vida me acuerdo, en este caso es el inicio de una enfermedad de la que me ha costado mucho salir. Esto es un día a día, los adictos nos ayudamos a los adictos. El adicto cuando está en circunstancia de adicción es mentiroso”.

“Hoy somos adictos al celular, por ejemplo, y que no nos guste decirlo es otra cosa”.

“Yo viví, tengo 57 años y tengo un montón de vidas dentro de una vida. Viví como me gustó y sigo intentándolo, creo que eso es lo importante”.

“Cada uno como es, le doy gracias al deporte porque me salvó la vida. No sé qué hubiera pasado en mi peor momento de adicto si no hubiera hecho deporte, quizás no estaría acá”.

Escuchá la nota completa: