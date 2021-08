Germán Sasso presentó Operación Facundo en C5N

El periodista Germán Sasso presentó en el programa El Expediente de C5N su libro Operación Facundo, una investigación que revela, con rigurosidad y datos duros, los hechos en relación con el caso del joven Astudillo Castro, desaparecido en Bahía Blanca el 30 de abril de 2020, en plena cuarentena estricta.

“El caso me sorprendió mucho desde el comienzo porque había cosas que no cerraban, era raro. Un periodista que investigó mucho el caso, se comió todos los insultos que yo no vi en los últimos tiempos contra un periodista”, así presentó Paulo Kablan al autor.

“Hubo dos causas: la causa mediática, que inventaron desde la querella, y la causa judicial. Dos mundos paralelos muy distintos. Lo que hace este libro es contar qué es lo que decía la prueba dura, lo que decían los datos”, dijo Sasso, conductor del programa Bahía Hoy en La Brújula 24.

La mochila, los testigos, el peritaje falso, son algunos de los detalles que se desarrollan en el libro y que Sasso comentó en El Expediente que conduce Paulo Kablan. Además, relató los hechos claves del caso como la salida de Facundo de Pedro Luro hacia Bahía, el acto que le labra la policía por violar la cuarentena y el testimonio de una testigo que lo llevó en su auto.

También se refirió a las conclusiones de la autopsia que muestran que no hay indicios de golpes, disparos o maltratos en el cuerpo del joven.

“No hubo desaparición forzada, la familia, los abogados, plantean hasta hoy que a Facundo lo secuestró la policía, lo torturó, lo mató y lo tiraron en la ría de Bahía Blanca. No hay una sola prueba que demuestre eso. Toda la prueba contradice todo y la prueba que ha mostrado la querella es trucha y plantada, que no se ha podido corroborar”, explicó Sasso.