"Oveja" Hernández, tras la dura derrota ante España: "Hacemos todo lo que podemos"

Sergio Hernández, entrenador de la Selección Argentina de básquet, lamentó la dura derrota frente a España por 81-71, por la segunda fecha del Grupo C, que comprometió seriamente las chances de que el conjunto nacional clasifique a la próxima instancia.

España dominó bien. Tiene un poderío físico y un oficio defensivo que complica nuestro juego. Estuvo muy inspirado Ricky Rubio. Bueno, hace años está inspirado...", fueron las primeras palabras del Oveja al finalizar el encuentro.

A su vez, recordó que la salida de Patricio Garino (molestia en los isquiotibiales de la pierna derecha) afectó al equipo. "Nos cansamos mucho ahí. Perdimos el mejor defensor que tenemos. Eso hizo que España dominara el juego con más autoridad", dijo.

Por otra parte, Hernández aseguró que España -que llega como campeón del mundo- es favorito en el certamen: "Ellos son, una vez más, candidatos al oro. No me extraña. Ya lo hicieron en la final del mundo. Siempre que nos enfrentamos con España ha sido una dificultad muy grande. Nos conocen, no nos dejan correr, nos obligan a jugar cinco contra cinco, nos quitan espacios. Tienen una rotación larga de jugadores experimentados".

"Hasta que nos da la energía podemos estar en juego. Después empezamos a perder piernas y lucidez, empezamos a jugar mal y pasa lo que pasó hoy", expresó Oveja. Y añadió: "Estamos haciendo todo lo que podemos. No estamos jugando muy bien, pero la mayoría de las cosas que hacemos mal las provoca el rival. Es muy difícil poder diferenciar qué hacés mal por desconcentración, por mala planificación, por falta de jerarquía, a qué hacés mal porque el rival te hace hacerlo mal. Tanto Eslovenia como España, en diferentes modos, nos han hecho jugar mal".

En ese sentido, reiteró que el conjunto español "es el campeón del mundo y juega como campeón del mundo". Ahora, se enfoca en el duelo clave ante Japón, mano a mano para soñar con el milagro de la clasificación: "Hay que dar vuelta la página y volver a empezar".

"Es un equipo que empuja, con un jugador muy determinante como (Rui) Hachimura, con un planteo táctico interesante, alterna zona y hombre a hombre todo el tiempo. No hay excusas. Hay que ir a tratar de ganar. Uno de los dos tiene chances de clasificar. Uno de los dos va a quedar con chances, esperemos ser nosotros", sentenció Oveja.

Qué necesita la Selección Argentina de básquet para clasificar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

La Selección Argentina de básquet volverá a jugar el domingo 1° de agosto, a la 1.40, ante Japón. Aún tiene la chance de clasificarse como uno de los dos mejores terceros y para eso no solo deberá derrotar al local, sino que también tendrá que estar atento a los partidos del Grupo A y B, que se disputarán entre la noche del viernes 30 y la mañana del sábado 31 de julio.

Fuente: TyC Sports