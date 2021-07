"Seguiremos buscando casa por casa a los pocos que quedan sin vacunar"

Laureano Alimenti, de Región Sanitaria I, explicó en LA BRÚJULA 24 de qué forma encaran el tramo de inoculación contra el coronavirus, ante la amenaza latente de la circulación de la variante Delta, explicando que se llevarán adelante distintas acciones para que nadie se quede sin su posibilidad de acceder a la correspondiente dosis.

"Queremos sostener la vacunación itinerante para llegar a personas que por alguna situación puntual no se pudieron inscribir y no fueron vacunadas, incluso queriendo ser inoculadas. Estamos ultimando detalles para llevar adelante una nueva jornada mañana en Cabildo", reconoció Alimenti, en el programa "Vive Cada Día".

En paralelo, reconoció que "un sub-universo que nos interesa es el de las embarazadas. Además queremos recorrer la Bahía Blanca periférica para que la gente acceda a información vinculada a los cuidados que requiere la pandemia. Los mayores de 25 años ya pueden acudir a cualquier vacunatorio, sin turno, para recibir la primera dosis y con una buena convocatoria hasta el momento".

"De los 212 mil inscriptos en la ciudad, ya vacunamos, el 87% recibió su primera dosis. Buscaremos a esos pocos que queda sin inocular y lo haremos casa por casa, no todos son anti-vacuna, algunos no lo creen prioridad y hay hombres que tienen a su familia vacunada y trabajan muchas horas diarias sin tener tiempo de anotarse. También están aquellos que no tienen acceso a internet y algunos que interpelan a la vacuna o están asustados", sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto al éxito de esta dinámica, el funcionario del organismo provincial resaltó que "esta vacunación itinerante logra vencer el miedo en torno a la campaña en torno a las distintas dosis y lo hacemos más cerca de los fines de semana para brindar comodidad a la gente que no tiene el visto bueno de un empleador para acudir a estas postas".

"El sistema de turnos prioriza completar el esquema en personas con comorbilidades porque con Astrazeneca y Sinopharm se están brindando fechas normalmente", cerró Alimenti.