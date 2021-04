La difícil situación de INCUDI: "Estamos teniendo serios problemas para pagar los sueldos"

Una delicada situación económica, que se agudiza con el correr de los meses, es la que se encuentra atravesando la sede local de INCUDI (Fabián González 282), institución que recibe a decenas de personas con discapacidad, algunos de los cuáles residen allí, mientras que otros asisten al centro de día.

El problema principal, según comentó esta mañana Viviana Gómez, tiene que ver con la falta de actualización de los aranceles por parte de las diferentes obras sociales, lo que genera una enorme dificultad a la hora de abonar los sueldos al personal que allí se desempeña.

"Estamos teniendo serios problemas para pagar los sueldos en tiempo y forma. Somos una institución que da prestaciones a personas con discapacidad y nuestros ingresos provienen de los pagos que recibimos por parte de las obras sociales. El tema es que más allá de los atrasos en los pagos, que ya eran comunes antes de la pandemia, se ha sumado que no se han actualizado los valores. Los sueldos suben, pero los aranceles no han variado", mencionó Gómez, una de las responsables de la entidad, en comunicación con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Los inconvenientes, en medio de un contexto inflacionario, son cada vez mayores para INCUDI y el temor llega a tal punto que se piensa en cerrar las persianas.

"Tenemos a la venta terrenos que no utilizamos, pero no podemos seguir vendiendo cosas hasta lograr un equilibrio. Mientras que las obras sociales no se acomoden, la situación va a seguir igual", mencionó Gómez.