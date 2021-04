Estafa bancaria: le robaron más de 30 mil pesos de la cuenta

Luciana Vázquez está indignada. Días atrás fue víctima de una estafa -le robaron 33 mil pesos de su cuenta en el Banco Provincia- y ahora reclama lo que corresponde: que le devuelvan lo suyo.

"Me pasó el 10 de abril, que era sábado, me conecté al home banking y me faltaban 33 mil pesos. Había una transacción desconocida, se supone que hicieron un pago a tarjeta Naranja. Yo llamé enseguida y les dije que le dieran de baja a esa cuenta", recordó, en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "El martes siguiente saqué turno, me hicieron todo un descargo, pero no fue muy alentador el hecho de los tiempos porque me dijeron que habían aumentado mucho en la pandemia los fraudes de este tipo, y que demoraban hasta 4 meses en devolver el dinero".

"Era la plata que tenía para llegar a fin de mes"

"Mi preocupación pasa porque con esa plata yo iba a llegar a fin de mes, de hecho después de esto quisieron hacer otra transacción y no pudieron, por suerte, porque ahí me habría quedado directamente en cero", consideró la damnificada.

Y también señaló que "hice una denuncia en la OMIC, para interiorizarme. Yo no puedo esperar tanto tiempo, quiero mi dinero en la brevedad como corresponde. Me dijeron que hay más de 5 mil denuncias similares".