Controles: "El balance del fin de semana fue muy positivo"

Josél Luis Montanaro, titular del área de Fiscalización de la Municipalidad, hizo hoy un balance de los controles realizados el fin de semana en la ciudad, tendientes a evitar la propagación del coronavirus.

En diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, el funcionario comentó que "el balance fue positivo en todo lo que fue en la parte comercial, sobre todo en cervecerías que la semana pasada habíamos tenido algunos inconvenientes, ahora hubo un acatamiento muy importante".

"Solo tuvimos que concientizar a dos o tres comercios para que cerraran después de las 12"

"Tuvimos gran cantidad de denuncias por reuniones familiares, en 10 tuvimos intervención. Tratamos de colaborar en lo que podemos, y más dada las circunstancias sanitarias que se están dando. Lo que propusimos fue generar una actuación nuestra, más allá de que no es de nuestra competencia, donde mostramos en el acta cuál es la conducta típica".

"El Tribunal de Faltas, luego, a través de un informe nuestro, será el encargado de distribuir el reclamo o denuncia al Tribunal Federal y ellos le darán la viabilidad que crean pertinente".

Multas. "Nosotros no podemos imputar la falta, por ende tampoco tenemos participación en las multas. Lo que estamos intentando hacer es generar conciencia en la gente, de saber que el 'no pasa nada' ya no existe más, ya se terminó".