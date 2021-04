La columna de la Ubfal: Mariana Fabbiani debuta con un formato reciclado

El fallecimiento de Mauro Viale se llevó buena parte de los minutos de la columna que a diario entrega la panelista Laura Ubfal, en su habitual espacio dentro del programa "Vive Cada Día" que se emite por LA BRÚJULA 24, donde uno de los aspectos estuvo vinculado con la sorpresiva muerte de Mauro Viale, de quien destacó su estilo e impronta.

Aquí, una síntesis de los aspectos salientes

"Que nadie se ponga nervioso. En la tele, se sabe, está todo inventado, y lo interesante es cómo se recicla, al estilo de cada conductor. Eso es lo que habrá que analizar a partir de las 11.30, cuando debute Lo de Mariana por El Trece donde la cocina es la estrella de su escenografía. Claro que no faltará el living, ni las pantallas y hay un escenario para shows (como el de Juana Viale), pero el centro del programa diario pasará por las recetas de Christophe agasajando a los invitados del día. Para el estreno convocaron a Pablo Echarri, Carina Zampini y al doctor Facundo Manes en un “almorzando” sui generis. Frente a frente con Flor de Equipo (Telefe) habrá que ver cómo cada conductora encontrará su público, repartido en el mismo horario entre ambos canales líderes".

"Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Y sin querer entrar en terrenos tan dramáticos, seguramente todo el equipo de Intrusos sintió esta semana una gran alegría al mantenerse fuerte en el día a día y como si fuera poco ganarle por lejos el viernes a TV Nostra con Jorge Rial a la cabeza, que no consigue encontrar su nicho de audiencia. Obviamente Rial tiene todos los recursos y logrará dar vuelta la taba cuando descubra el rumbo que le permitirá elevarse por el 1.6 que marcó el viernes pasado, tras partir de un brillante debut el lunes; pero en el mientras tanto su ex productor histórico, Julián León, decidió mostrar en sus tuits lo que sienten en el equipo y en lo personal, al tener que afrontar el desafío de mantener el barco a flote sin su capitán, quien partió sin aviso".

Y gracias totales a este maravilloso team que pone todo a diario ❤️ @evelynvbrocke @Palivarela @virchugallardo @MarceBanios — Julián R. León (@julianrleon) April 10, 2021

En otra noche con altos índices de rating, Daniel Aráoz fue el séptimo eliminado de este MasterChef Celebrity 2 y el reality perdió uno de sus grandes humoristas, quien le ponía la sonrisa a cada una de sus participaciones. El público lamentó mucho que el actor quede fuera de juego, porque Aráoz estaba entre los favoritos, junto a Alex Caniggia, con quien justamente competía en esta final con un plato similar. Cabe recordar que esta noche se dará la primera aparición en el certamen de Carmen Barbieri, en un programa que promete mucha emoción luego de que la artista superara un delicado cuadro de salud, a partir de haber contraído coronavirus y pasar varios días internada en grave estado.