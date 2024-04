Valentini, de la Selección a no ser citado para jugar en Boca

Boca recibe a Godoy Cruz por la fecha 14 de la Copa de la Liga. El Xeneize tiene la mente puesta en la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, le apareció un problema con Nicolás Valentini. Todavía no hay un acuerdo con el defensor para renovar su contrato y desde el club tomaron una fuerte medida que comenzará desde el encuentro ante los mendocinos.

Valentini, a base de buenos rendimientos, se ganó un lugar en la Selección argentina sub-23 de Javier Macherano y tiene serias chances de disputar los Juegos Olímpicos París 2024, además Lionel Scaloni lo citó para la gira de la Albiceleste por Estados Unidos. Sin embargo, tras volver al Xeneize y ser titular en el último encuentro ante Estudiantes, su situación en el club no es la mejor.

Los contactos entre Boca y Valentini comenzaron hace algún tiempo y desde el Xeneize hicieron una propuesta que creen que es acorde al lugar que tiene el defensor central en el actual plantel. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Por esa razón, el Consejo de Fútbol decidieron que no juegue más si no renueva el contrato. La medida se la comunicaron a Diego Martínez y por eso no fue convocado para encuentro clave ante Godoy Cruz de este martes.

Fuente: TN