Dos robos de Campazzo, claves en la victoria de Denver frente a Chicago

Denver Nuggets (25-16) levantó esta noche un partido que tenía muy complicado y parecía perdido frente a Chicago Bulls (18-22) y se impuso como local por 131-127 en tiempo suplementario, en otro encuentro en el que Facundo Campazzo terminó siendo muy importante para su equipo a partir de la defensa.

Dos robos de Campazzo, uno para poner al frente a Denver después de mucho tiempo y otro para darle vida cuando parecía que la derrota se consumaba, fueron clave para que los Nuggets lograran llevarlo al tiempo extra al empatar en 116 y después se quedaran con el juego.

Denver estuvo abajo ante Chicago en gran parte del partido y en varios pasajes los Bulls sacaron más de 10 de diferencia, pero cuando al reloj le quedaban poco menos de tres minutos el base argentino robó el balón y asistió a Jamal Murray para que los Nuggets se pusieran al frente por 108-107.

Después del esfuerzo de Denver para ponerse en partido, Chicago volvía a dominarlo en el cierre y a falta de 28 segundos ganaba por tres y tenía la posesión. Zach LaVine, quien era la figura de los Bulls, trasladaba el balón y Campazzo se lo robó de gran manera. Una recuperación clave para que los Nuggets volvieran a creer en el triunfo.

How can you not love @facucampazzo?! pic.twitter.com/u8rE6m5AMo