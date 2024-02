El tremendo elogio de una figura de la NBA a la carrera de Manu Ginóbili

Tras su mejor noche de la temporada, Klay Thompson atendió a los medios de prensa.

En una conferencia muy esperada por su actuación, su cambio de rol en los desenlaces y por su primera suplencia en casi 12 años, el escolta de los Warriors explicó el proceso que han llevado todas estas permutas.

Las mismas no fueron para nada sencillas, aunque sí sobrellevadas de mejor manera gracias al recuerdo de Manu Ginóbili. Y es que el escolta argentino sirvió de inspiración al jugador de Golden State.

Estas fueron sus palabras:

“Esta mañana, Steve Kerr y yo tuvimos una buena charla sobre esto y puedes hacer dos cosas: puedes hacer pucheros o salir y responder. Pienso que hice esto último muy bien esta noche… Más importante aún, me di cuenta de que voy a jugar un montón de minutos. Solo tengo que dejar ir el ego cuando pienso en salir desde el banquillo y todo eso. Pensé en Manu Ginóbili. Ese tipo tiene cuatro anillos y una medalla de oro. Salió del banquillo durante toda su carrera. Y no creo que nadie menosprecie su candidatura al Hall Of Fame. Es uno de los grandes”.

“No respondí bien al no jugar bien al final del partido la última vez. Me desquité con los entrenadores asistentes. Me disculpé con esos muchachos antes del encuentro, y creo que por eso bajé la guardia, lo que me permitió ser yo mismo ahí fuera”.

