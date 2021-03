Llamó 428 veces a Tránsito para sacar la licencia y no lo atienden

Un joven oriundo de la ciudad de Punta Alta cumplió los 18 años y está intentando sacar la licencia de conducir por primera vez en su vida, pero no obtiene respuesta de la oficina de Tránsito del Municipio.

El dato llamativo del caso es que, tal como publica el portal de noticias El Rosalenio, el chico llamó 428 veces a dicha dependencia y no consiguió que lo atiendan para asignarle un turno.

Al respecto, su mamá, Analía, explicó en Radio Rosales que “desde el 18 de febrero está llamando, y no atienden. Recién le contestaron el 1 de marzo y le dijeron que llame el 15. Entonces llamó ese día y le pidieron que lo haga de vuelta a partir del 20 de abril”.

La familia se acercó a la oficina de Tránsito debido a que el turno no es asignado por internet, y les indiciaron que lo soliciten por teléfono, pero no recibe ninguna respuesta. “No hay una explicación creíble. Es otro mes más que no puede manejar”, finalizó.