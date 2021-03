Por qué hay tótems de estacionamiento que no funcionan

En las últimas horas no fueron pocos los vecinos que se quejaron por el mal funcionamiento de algunos tótems que se utilizan para pagar el estacionamiento con la tarjeta Sube. El inconveniente surgió cuando notaron que los aparatos estaban sin sistema.

La redacción de LA BRÚJULA 24 realizó la consulta al Municipio, y el inconveniente tiene una explicación técnica: se está modificando el software (sistema interno) de los tótems, para que funcionen como una “antena receptora” de los sensores que indican cuántos boxes por cuadra están libres para usarse. Ese dato se obtiene en el teléfono celular. La única forma de realizar ese cambio de tecnología es apagándolos.

Además de servirle al usuario, la información de cuántos autos hay estacionados en cada cuadra ayudará a los inspectores a hacer más eficiente su trabajo, ya que sabrán la diferencia entre autos que están marcados como ocupando un box, y vehículos que figuran con el pago de parquímetro realizado. De este modo, irían específicamente a multar a los que están en infracción.

Martín Moyano, director de la Unidad de Ordenamiento Urbano, aseguró que “por esta reforma hay un 14 por ciento de tótems que están fuera de servicio, más alguno que pueda tener algún problema puntual”.

“Los usuarios no deben tener temor, porque no se va a dar de abaja el sistema de pago con tarjeta. Aunque es verdad que el 95 por ciento de la gente usa la aplicación, entendemos que hay personas que necesitan los tótems por distintas razones, como no tener teléfono inteligente, o no manejar la tecnología. Para nosotros no son un número, son personas que necesitan ese sistema, por lo que va a seguir funcionando”.

SE VIENEN NOVEDADES EN EL SISTEMA DE COBRO

Moyano también comentó que, además de los dos sistemas de cobro actuales (aplicación y tarjeta Sube), se espera incorporar a un mediano plazo otro que está pensado principalmente para las personas que no son de la ciudad, pero que vienen con cierta frecuencia.

“Estamos trabajando para que esos usuarios puedan pagar en los comercios. Que los comerciantes puedan ingresar en un sistema digital el lugar en el que esas personas tienen el vehículo estacionado, y venderles cierta cantidad de minutos de estacionamiento. Es un sistema muy nuevo, pero creemos que es necesario”.

Además, y aunque por ahora es solo un proyecto, también se analiza que, en algún momento, las personas que están en la calle y se encuentran con alguna dificultad para pagar el estacionamiento, puedan abonárselo de forma virtual a los inspectores que recorren la ciudad. “Esto es un plan a futuro, porque el sistema informático para llevarlo a cabo es bastante complejo, pero estamos trabajándolo”, aseguró Moyano.