Ortega y el motivo por el que no va a la cancha de River

Supo tirar magia en cada rincón del campo de juego del Monumental, despertó la ovación de las miles de almas que colmaban el estadio, fue campeón y se ganó el mote de ídolo para siempre. Pero desde que en 2012 decidió colgar los botines, lo cierto es que Ariel Ortega dijo presente poco y nada en esas tierras donde brilló; incluso pese a ser un reconocido hincha de River, es extraño verlo en los palcos de Alcorta 7597.

¿Cuál es el motivo? El Burrito reveló que “trato de no ir a la cancha” porque “la gente que no va a ver los partidos y me molesta”. “Están con el celular boludeando y para evitar decirle algo me voy a mi casa a verlo solo”, sentenció el crack, que por estos días sigue despuntando el vicio con la pelota representando al Senior del Millonario.

Ortega sorprendió con esta curiosa explicación, pero los futboleros probablemente entenderán su referencia en estos tiempos donde la tecnología se apodera hasta del momento de vivir una experiencia única como ir a alentar al cuadro de tus amores.

Fuente: TyC Sports