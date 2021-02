Lleva 14 meses esperando una cirugía plástica por una malformación cerebral

Macarena es mamá de Zoe Nahir, una niña que presenta una malformación cerebral para la cual debe ser sometida a una cirugía plástica, la cual según sus dichos se viene demorando más de la cuenta y la tiene visiblemente molesta porque no recibe respuestas que aporten algo de certeza entre tanta incertidumbre.

La mujer habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y reveló sus sensaciones, tratando de sacar fuerzas desde donde sea para seguir adelante y no bajar los brazos, intentando otorgarle una mejor calidad de vida a la pequeña.

"Nació en 2019 y estuvo 15 días en terapia intensiva y que iba a ser operada a principios de 2020. Sin embargo, en el Hospital Penna se echaron para atrás y me dijeron que necesitaba un cirujano plástico. Me mandaron a una interconsulta en Buenos Aires. Allí me manifestaron que la nena debía esperar los platinos que necesita para la cabeza", enfatizó, en el programa "Tal Cual Es".

Y apuntó directamente contra las autoridades de dos nosocomios: "Ya es un año y dos meses en los que ni el Penna ni el Hospital Gutiérrez me dan una solución. Ella está bien, más allá de su problema de salud se desenvuelve pero tengo miedo que recrudezca su cuadro. Me dicen que me quede tranquila, pero hay un trozo de cerebro en un lugar donde no debería tenerlo".

"Hay días que se levanta con los ojos hinchados. No sé qué hacer, nos duele verla sufrir. Lo más grave es que se tiren la pelota uno al otro", concluyó.