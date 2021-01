"La situación nos superó", admite el titular de Recursos Hídricos de la Provincia

El subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, se expresó con relación al tema del momento en la ciudad: la falta de agua en Bahía Blanca que tiene a decenas de miles de vecinos sin suministro, en jornadas en las que las temperaturas máximas superaron los los 35 grados.

"La situación nos superó. Estamos buscando más camiones, más repartidores de bidones. Habíamos preparado la contingencia tomando como referencia lo ocurrido a fines de diciembre. Todos los paliativos sirvieron para contener la situación inicial, pero con días de 40 grados se nos saturó el sistema de provisión", sostuvo Jelinski, en LA BRÚJULA 24.

Luego de admitir que el municipio los está asistiendo con dos camiones más que se suma a la flota fija que tiene ABSA, el funcionario mencionó que "ya empezamos con algunas obras que nos van a seguir ayudando. No solo está comprometida la distribución porque hay redes que no reciben agua por falta de presión y es allí donde acuden los camiones, sino que el tema es que se está produciendo el máximo posible de la planta".

"Estamos agregando los antiguos pozos del bajo San José que estaban prácticamente abandonados. El tema es que los dos acueductos están dañados. Estamos acelerando obras en tramos pequeños para poder llegar con más agua porque se amplió la cantidad de barrios a asistir", mencionó en el programa "Bahía Hoy" sobre una posible solución en el corto plazo.

"Necesitamos camiones cisterna que sean aptos para transportar agua potable porque sino se generaría una contaminación"

"En total tenemos diez camiones (8 de ABSA y dos del municipio) y estamos instalando cisternas fijas. El factor climático si siguen bajando las temperaturas como está pronosticado para estos días hará que el consumo de agua disminuya y uno, por más reiterativo que suene, insiste en que quienes cuentan con el recurso, lo controlen", recalcó Jelinski

Y, con absoluta crudeza, reconoció que "la crisis es extrema y no tiene solución en el corto plazo. Los pozos toman agua subterránea, se la desinfecta y se la inyecta en las cisternas para generar un volumen mayor al que produce la planta. Hoy estamos usando camiones propios y gestionamos contratar algunos más. Precisamos entre cinco o seis más, es muchísimo, es un insumo difícil de conseguir. Llega un punto que por más que agreguemos vehículos, si no tenemos agua para llenarlos, no sirve".

"La gente de ABSA está evaluando qué tramos deberían ser reparados de los pozos del bajo San José para saber a partir de cuándo se podría inyectar agua. El 0800 de ABSA está funcionando. En esta crisis tenemos que trabajar todos juntos y lo importante es que los bahienses tengan agua, no importa la política. Y esto también se replica en distintas localidades de la provincia", enfatizó el subsecretario de Recursos Hídricos.

Y sostuvo que "para el gobernador, este problema es crucial, desde marzo del año pasado rescató un crédito que estaba perdido porque quiere llevar agua a toda la región. Es un tema que está entre las prioridades de su agenda. Bahía está sufriendo mucho, lo sabemos, pero no queremos hacer anuncios antes de que se licite una obra. Hoy, tenemos que llevarle agua a la gente día a día".