Conocido periodista asegura que los pozos del Bajo San José “están fuera de servicio desde el 2013”

El periodista Maximiliano Allica, de La Nueva, conversó esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por LA BRÚJULA 24, respecto de los pozos del Bajo San José.

Cabe recordar que en la jornada de ayer, la empresa ABSA anunció que está trabajando “a toda marcha” para volver a ponerlos en funcionamiento, con el objetivo de “mejorar el suministro en la contingencia y aumentar la provisión y diversificación de fuentes”.

En el mientras tanto, gran parte de la ciudad sigue sin agua. “Nos enteramos de que estaba la posibilidad de hacer esas perforaciones, cerca del Dique, y en cierto modo servían para paliar una falta de agua que hubo en el 2009, pero fue por una sequía fenomenal que hubo”, aseveró.

Y en esa misma línea, agregó: “Después nos enteramos de que, si bien aportó algo de agua, el rendimiento no fue tan bueno como se esperaba. Y en el 2013 que esos pozos ya estaban fuera de servicio. Entendemos, quienes seguimos de cerca esos asuntos, que el mismo año dejaron de estar en servicio”.

“Evidentemente, tampoco eran una gran solución, pero ahora salió este comunicado de ABSA para reactivar esa fuente alternativa al dique y mejorar un poco la provisión en Bahía. Bienvenida cualquier solución o paliativo que encuentren, pero esos pozos son una historia tan vieja como el tema del aporte de agua en Bahía”, apuntó Allica.

Y dijo que “vamos a ver cómo sigue esta discusión sobre una eventual municipalización, los expertos dicen que en parte puede ser buena idea para la distribución y la captación del agua. Lo cierto es que los bahienses seguimos padeciendo el desastre que nos hace la empresa ABSA”.

“Ayer le hice una nota a Juan Carlos Scheffer (Departamento de Ingeniería de la UNS) y le contaba que cuando entré al diario en el 97 ya le hacían entrevistas por el tema agua, incluso revisando en el historial he encontrado otras del año 83/84, con él explicando el problema y lo que había que hacer. Los diagnósticos existen hace mucho, si no se implementan es porque alguien no quiere”, consideró.