Gay quiere cambiar a Colón por Milstein

Colón por Milstein

Esta semana se define. Es una idea que seduce mucho al intendente Héctor Gay. Además, se daría justo en el Año en Homenaje a César Milstein, decretado por el Presidente de la Nación Alberto Fernández. En la Comuna se está analizando que la Avenida Colón pase a llamarse como el Nobel bahiense. O por lo menos parte de ella. Desde hace tiempo está instalada la idea de que el científico necesita un reconocimiento mayor del que tiene en su ciudad natal. Hasta se habló de que un nuevo parque, el ubicado en el macizo Campaña del Desierto, lleve su nombre. Eso lo definirá la gente cuando se abra la consulta popular. Lo mismo podría pasar ahora con la Avenida.

“Hace unos días, Gay firmó el contrato para que empiece la obra de reasfaltado de Colón, desde la Plaza Rivadavia hasta calle Chile. Y se ve que tiene muchas ganas de que pueda llevar el nombre de Milstein. O ese tramo, o toda completa. Ya hay gente del gabinete trabajando el tema”, le aseguraron a Bahía Indiscreta en Alsina 65. Por supuesto, también tendrá participación en la decisión el Concejo Deliberante, por lo que seguramente habrá que esperar unos días para ver qué ocurre.

Berni recorre la Costa Atlántica

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, visitó días atrás la localidad balnearia de Claromecó, así como lo viene haciendo en gran parte de los distritos de la costa, en medio de una temporada de verano que está marcada por la pandemia.

Quien estuvo siempre junto a él fue el referente esa cartera en la región, Federico Montero, funcionario al que se lo vio durante todo enero colaborando codo a codo en el Operativo Sol con los comisarios de la Bonaerense.

Otro que terminó sacándose una foto con el ministro fue Hernán González Becares. La sorpresiva visita del abogado de la Uocra se explica desde el costado político. Según pudo saber esta sección, de la mano de Berni, el letrado pretende un lugar en la lista peronista para las próximas elecciones legislativas. Veremos si lo logra.

Cumpleaños en pandemia

Como nos pasó a casi todos, quienes cumplen los años en enero y febrero, a diferencia del año pasado, cuando a esa altura todavía no había restricciones, en este inicio de 2021 no podrán hacer demasiados festejos.

Este fue caso del intendente Héctor Gay, quien el viernes 15 contó 63. Esa mañana el equipo de la Secretaría Privada le regaló un juego de mate con un bolso de cuero, junto con una rica torta para desayunar en su despacho del Palacio municipal.

Claramente el mate será para tomar solo, o con personas extremadamente cercanas, ya que hace pocas semanas, en una entrevista que le concedió al periodista Germán Sasso, el jefe comunal aseguró que “no sé si voy a volver a compartir una ronda con otras personas”. La verdad que, en este contexto de cuarentena, el intendente no pudo festejar, aunque sí la pasó con su familia.

Y una noticia que para muchos fue mala, como que Gran Bretaña no deje ingresar a su territorio vuelos desde Sudamérica, le permitió estar también con su hijo, quien no pudo regresar a Inglaterra, lugar donde vive.

Ya habrá tiempo para fiestas. En este momento, lo más importante son los afectos.

Escuelas vacunatorios

Qué raro es todo. Por estas horas se discute si volverán o no las clases presenciales en marzo. Parece que mucho de lo que pase dependerá de la situación sanitaria de cada distrito, y de la seguridad que los protocolos les transmitan a gremialistas y a los padres.

Mientras tanto, en Bahía ya se está trabajando en algunas escuelas, pero no solo pensando en que lleguen los alumnos, sino más bien en el arribo de las vacunas. Las infraestructuras de la Escuela Primaria 76, y de las secundarias 1, 2, 10, y 11, se están amoldando para convertirlas en vacunatorios.

El punto clave es el buen mantenimiento de las dosis, y por ello se trabaja contrarreloj para finalizar la instalación eléctrica necesaria. Allí se debería vacunar a los trabajadores de la educación y, probablemente, a los mayores de 60 años y a los grupos de riesgo.

Pero ellos deberán esperar un poco...

Homenaje a Filippone

El pasado lunes 11, sobre el mediodía, una noticia conmovió al mundo de los medios de comunicación en Bahía. A los 62 años moría el periodista Alejandro Filippone.

A pesar de la hidalguía con la que luchó, no pudo vencer al cáncer. Como siempre, cuesta comprender que una persona no está más entre nosotros… por lo menos físicamente.

Pero como en el caso de otros colegas que también nos dejaron en estos últimos años, las anécdotas y las charlas compartidas lo harán volver todo el tiempo a nuestras vidas.

Bahía Indiscreta pudo saber que ya se está trabajando para homenajearlo en la flamante Sala de Prensa que se está instalando en el primer piso del Palacio municipal. Allí su imagen retratada compartirá espacio junto con las de otros grandes amigos y profesionales que también partieron.

Carrió se la juega en Provincia

Elisa Carrió se la juega de lleno en la Provincia de Buenos Aires. Quienes más la conocen aseguran que su decisión de ser candidata a diputada nacional por ese distrito no es una postura mediática, sino que está trabajando para sumar aliados y para influir definitivamente en el armado de listas. “En estas condiciones, que no te quepa la menor duda de que es candidata. Y, de no modificarse la realidad actual, también luchará por la gobernación en el 2023. Y si le va bien, quién sabe lo que le depare el futuro…”.

Incluso en estos últimos días hasta se metió en la interna radical. El centenario partido espera ir a elecciones el próximo 21 de marzo, si la pandemia lo permite; pues bien, Lilita se juntó con Maximiliano Abad, quien representa al “oficialismo” de los boinas blancas, y que busca ser el sucesor de Daniel Salvador, presidente de la UCR en Provincia. Se sabe que la líder de la Coalición Cívica considera a Gustavo Posse, el otro candidato, como representante directo de “Coti” Nosiglia, por lo que por ese camino, los puentes están dinamitados.

En esa reunión también estuvo presente el senador Andrés De Leo, todo un espaldarazo para el referente de Abad en Bahía, Emiliano Álvarez Porte.

La renuncia de Morena

La semana pasada renunció la titular del área de Cultura del Municipio, Morena Rossello. Según explicaron las autoridades del Ejecutivo, la ahora exfuncionaria es profesora de Gramática en la Universidad Nacional del Sur, y tiene una extensión a otras materias relacionadas con la lingüística, por lo que decidió volver a dedicarse full time a la docencia.

Pero, para ser honestos, no era bien vista por muchos referentes de la cultura de la ciudad, y había sido criticada duramente por varios de ellos. Lo mismo había ocurrido con su antecesor, Ricardo Margo, un hombre con sobrada experiencia en el cargo. Sin embargo, desde la Comuna aseguran que “eso no tuvo nada que ver”, y argumentaron una gran verdad, que ese “es un trabajo muy complejo”.

Lo cierto es que su reemplazante, José Ignacio González Casali, está mucho más ligado al mundo del arte que Rosello. Solo alcanza con decir que fue titular de los Organismos Artísticos del Sur. Sabe con qué bueyes está arando y es muy respetado en el ambiente.

Una alta fuente de Alsina 65 le dijo a Bahía Indiscreta que “lo que era Secretaría de Cultura y Educación, ahora pasará a ser Instituto Cultural, con lo cual se le dará ese perfil, no solo con el nombre, sino con los recursos y con los integrantes del gabinete que formarán el equipo”.

Según explicaron, son gente joven, con muchas ganas de trabajar y, lo más importante, “amplios desde el punto de vista ideológico”. Parece que, ni bien Rossello le avisó al intendente que se iba, el jefe comunal le encomendó el tema a su secretario privado Pablo Romera, quien trató de buscar ese cambio. Veremos cómo lo reciben los artistas de la ciudad que, por suerte, nunca callan nada.