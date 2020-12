Uset: "Estoy pasando el peor mes de mi vida, tengo todo en contra"

El intendente Mariano Cecilio Uset hizo un balance del año 2020 y analizó el conflicto que mantiene con el Sindicato de Trabajadores Municipales.

“Estoy pasando el peor mes de mi vida, tengo todo en contra. Ni justicia, la policía, la justicia federal y los ministerios responden”, admitió el jefe comunal rosaleño en declaraciones a Airevisión Noticias.

El contexto de “un mensaje de esperanza” comparó: “Cuando comienza un año nuevo es como cuando estudiamos y empezábamos un cuaderno”.

“Cuando empiece el año 2021 no se va ir a pandemia, los sindicatos no van ser mejor educados, no va a ver más respeto para los demás, pero vamos a iniciar un cuaderno nuevo y eso nos predispondrá con la esperanza que nos llevará a hacer las cocas un poco mejor y ser más tolerantes y que se me baje el enojo que tengo con esta adversidad”, dijo.

Opinó que “seguramente a el resto también le pasará lo mismo, el sindicato va a bajar un cambio, el vecino será contemplativo y no tirará la basura en un contenedor lleno. Empezar el cuaderno vacío es arrancar el año 2021. Este es el mejor deseo que puedo dejar. Nada va a cambiar de un día para otro, sí la predisposición de cada uno”.

En otro tramo de la entrevista televisiva, Uset apuntó directamente al Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce el secretario general Marcelo Sottile.

“Este fin de año es un corolario de un 2020 donde la conducción del sindicato (STM) nos ha dejado sin agenda de gobierno. Estamos ocupado en negociar cuestiones y resolver nuevos conflictos porque siempre aparecen otros”, disparó.

En un repaso de su gestión, describió que “en estos 5 años de gobierno transitamos 4 donde hubo una convivencia con los gremios de discusiones, pero siempre con predisposición al diálogo y negociación, pero este año no ocurre porque nos sentamos a resolver un tema y aparecen 25 más. Entonces, al trabajador municipal que está en el medio, no se le resuelven los problemas principales porque aparecen otros nuevos”, dijo.

Respecto del personal municipal que reinició sus labores en los últimos días, consideró que “la gente que se presenta a trabajar es porque está harta del paro. Y el paro continúa”.

“El Ministerio de Trabajo insistió por segunda vez al Sindicato que preste una guardia mínima mediante una comisión de garantías con expertos que determinaron que el servicio de recolección, en tiempos de crisis sanitaria, es un servicio esencial”, indicó.

En este sentido, mencionó que “pasamos la Navidad tapados de mugre a pesar de los resuelto por el Ministerio y lo denunciamos. Y los intimaron nuevamente. Y ahora (el STM) está cubriendo un servicio mínimo solo con el 30% de los recursos afectado a la recolección, que no es normal, que permite mitigar los problemas, pero el paro sigue”.

(Fuente: Punta Noticias)