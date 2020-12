Polémica y amenazas contra Andrea Rincón por un supuesto romance con un futbolista de Racing

Andrea Rincón interrumpió sus vacaciones familiares -tan deseadas, en medio de la pandemia del coronavirus- parar desmentir una supuesta relación amorosa con Jonatan Cristaldo, jugador de Racing. La versión tomó fuerza luego de que se filtrara un mensaje privado de Instagram que Morella de las Heras, ex esposa de Cristaldo, le envió a la actriz, en el cual le consulta si tiene vínculo con sus hijos mellizos de tres años, fruto de su matrimonio con el deportista.

“Hola. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta: ¿Vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada, no sé si es verdad o qué. ‘Preguntales’, o sea que les pregunte a los nenes. ¿Cómo voy a hacer eso si tienen tres años? La verdad te hablo como mamá para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa pero me dice así este pibe y me asusta”, es el mensaje que Morella le escribió a Rincón.

La actriz no le respondió: argumentó que no llegó a leerlo porque tiene casi un millón de seguidores en Instagram y no alcanza a ver todos los mensajes que recibe en privado de personas a las cuales ella no sigue. También aclaró que mantiene una relación con el futbolista, pero solo de amistad, y que desde que esta versión se hizo pública, recibe amenazas en su teléfono por parte de Morella de las Heras.

“Con este chico (por Cristaldo) no tengo nada. Lo habré visto tres veces en mi vida porque es muy amigo de una pareja amiga mía que (ella) es como mi hermana. La que es muy amiga de él es como mi hermana”, indicó Andrea Rincón y enfatizó en que no existe cualquier tipo de vínculo con el jugador de Racing.

“Esta es una historia de dos personas que no tienen por qué involucrarme a mí. Yo no tengo nada con él. Por favor te pido que desmientas esto y que, loco, no me hagan más cargo a mí. Estoy podrida ya de esto. Estoy cansada. Me levanté con el teléfono explotado y con amenazas muy violentas, muy agresivas. Yo la verdad quiero paz y tranquilidad en mi vida. Nada más”, agregó Rincón sobre los mensajes que recibió de De las Heras, a quien sostiene que no conoce. “¿Yo que tengo que ver con esa señora? Me llegan mensajes amenazándome a mi teléfono. ¿Qué le pasa?”.

(Fuente: Clarin)