"Marengo fue la única que se fue del WhatsApp apenas quedó afuera"

La intensidad de la actividad del grupo de WhatsApp que conforman los participantes de MasterChef Celebrity estuvo bajo la lupa hoy en Cortá por Lozano. Con Analía Franchín como invitada, en el programa apuntaron a Iliana Calabró como la más charlatana, a Vicky Xipolitakis como la más silenciosa y se refirieron a la particular actitud de Rocío Marengo.

Sin medias tintas, la participante del reality contó la interna del chat. “Rocío fue la única que se retiró del grupo apenas terminó su participación”, contó.

Luego, Franchín se explayó: “Cuando se fue Iliana (eliminada) dijo que se iba a ir, pero todos le dijimos que no se vaya. Entonces dijo que se iba a quedar hasta que salga al aire su eliminación. Pero Rocío, no, en cuanto perdió se fue”.

“Agradeció, dijo un montón de palabras hermosas y se fue… No hubo muchas respuestas, fue como raro. Como dijo ‘me voy’ capaz que todos pensaron que era al pedo ponerle algo porque no lo iba a leer… No sé. Rocío es divertida, fue a jugar”, cerró Analía Franchín sobre Marengo.

Fuente: Ciudad Magazine