Fiestas "legales" para evitar el descontrol

El telón seguirá cerrado

El esfuerzo no alcanzó. El empresario de espectáculos Daniel Volpe intentó volver al ruedo con la temporada de verano en Monte Hermoso, pero no hubo caso: los números no dan.

No sólo pasa por la incertidumbre sobre la cantidad de turistas que concurrirán a la costa, sino por el aforo permitido en las salas de teatro.

Por otro lado, las reformas que había que realizar en el Centro Cultural para cumplir con los protocolos no justificaban semejante inversión. Esta vez, la pandemia no permitirá levantar el telón.

Roque quiere mojar

El dirigente pichettista Roque Cvitanovich mandó colgar carteles en los alambrados en varias de las rutas de acceso a Bahía Blanca.

Este fin de semana largo, los primeros turistas que pudieron -y quisieron- hacerse una escapada a Monte, Pehuen Co o Sierra pudieron observar anuncios del peronista bahiense anunciando “Pichetto Conducción - Cvitanovich en la Sexta Sección”.

Está claro que Don Roque ya piensa en el armado de las elecciones legislativas y sueña con aparecer en la lista de diputados. ¿Levantará el teléfono miguelito?

Alerta, fiestas

En el Municipio preocupan las Fiestas. No tanto por las reuniones familiares que se puedan dar el 24 y el 31 a la noche, sino las grandes fiestas que amontonan a cientos de personas. En estos últimos días se recibieron decenas de llamados denunciando eventos clandestinos. En uno de ellos, las autoridades tardaron más de tres horas para sacar a la gente de una quinta en la estaban de festejo. Esa tarea siempre fue compleja, pero con los protocolos, mucho más.

A todo esto, parece que es más ordenado tener en Bahía dos o tres fiestas “legales”, antes que andar recorriendo toda la ciudad en Navidad y Año Nuevo, despachando gente a sus casas tras encontrarlos en reuniones ilegales. Por ello, desde el Municipio ya se le pidió a Provincia la posibilidad de generar habilitaciones especiales. Quienes tendrían la prioridad son varios empresarios de boliches que, dicho sea de paso, no pudieron abrir en todo el año. Ellos pretenden realizar eventos al aire libre en el Club Midgistas del Sur, en el Autódromo Ezequiel Crisol, y en el Club Universitario.

Como en 2001

“Es como en el 2001”, fue la frase que usó un funcionario de la Comuna cuando describió un fenómeno que se está viendo cada vez más seguido en los barrios de la ciudad: la venta de mercadería ilegal y los locales en casas particulares, sin ningún tipo de habilitación.

Es una marca registrada de cada crisis que atravesó el país en estas últimas décadas. A pesar de entender la situación social de quienes optan por este tipo de acciones, el Estado no puede mirar para otro lado. “Hay lugares en los que se vende alcohol a cualquier hora, conservas y embutidos caseros sin ningún tipo de control bromatológico, y estas situaciones son un riesgo para la salud pública”, comentó esta misma persona a Bahía Indiscreta.

Por esa razón, en estos últimos días, desde el área de fiscalización comenzaron a trabajar en conjunto con las distintas comisarías en todas las jurisdicciones recorriendo los barrios. También se comenzaron a hacer operativos rotativos en los ingresos a la ciudad, que es justamente por donde entra gran parte de la mercadería no registrada.

Se busca nombre

Hace un par de entregas, Bahía Indiscreta adelantó la herramienta que usaría el Municipio para definir cómo sería el futuro Parque de Mayo. Utilizando la Plataforma de Participación Ciudadana, que fue desarrollada por el Laboratorio que lleva el mismo nombre, y que se encuentra bajo la órbita del secretario Pablo Romera, la Comuna pudo conocer de forma directa la opinión de más de 2300 vecinos.

Y seguirán las consultas. Esta sección pudo saber que, en breve, los bahienses podrán decidir el nombre que llevará el parque que se creará en el macizo denominado “Campaña del Desierto”, ubicado en Cabrera y Fortaleza.

La idea es que en una primera instancia la gente pueda proponer nombres y luego se pueda votar por alguno de ellos. ¿No sería una buena oportunidad para reconocer y homenajear al Nobel Milstein?

Presupuesto y negociación

La última elección en la Provincia sembró un panorama político interesante. El Frente de Todos cuenta con mayoría en Diputados en el principal distrito del país, pero Juntos por el Cambio tiene esa ventaja en el Senado. Conclusión: todo debe negociarse.

En un par de semanas, en sesiones extraordinarias, se votará el Presupuesto 2021, primero de la era Kicillof. Este año aprovechó la facultad que tenía por única vez, y utilizó el anterior con un aumento del 20%, mucho más bajo que la inflación. Cuando se discuta la “Ley de Leyes”, la oposición hará valer sus representantes en la Cámara Alta y exigirá sillas claves que les corresponden en distintos organismos colegiados.

Uno es, por supuesto, el Banco Provincia. El otro, la Defensoría del Pueblo, que aún está dirigida por un representante peronista, como lo es el exsciolista Guido Lorenzino.

Pignatelli presidenta

Al igual que a nivel provincial, donde el senador Andrés De Leo fue reelecto como presidente, la Coalición Cívica renovó sus autoridades locales, quedando Marisa Pignatelli al frente de la misma por los próximos dos años. En una reunión virtual, y ante más de trescientas personas, la edil asumió la conducción bahiense del partido que lidera Eliza Carrió. Estuvo acompañada por su jefe político, además de otros representantes locales de Juntos por el Cambio.

“Estamos convencidos del rol que tenemos en Bahía Blanca y vamos a seguir trabajando en el fortaleciendo de un espacio que, con coincidencias y disidencias, funcionó. Tenemos pleno convencimiento de nuestro aporte como Coalición Cívica en Juntos por el Cambio”, aseguró Pignatelli luego del acto.

Volvió Italiano

El exconcejal Matías Italiano volvió a la política activa. El 1 de diciembre fue designado Delegado Regional del Ente Nacional de Regulación del Gas.

Su militancia peronista, sumado a su dedicación en los últimos años a defender los derechos de los consumidores y usuarios, empujaron el desembarco de Italiano.

Además de Bahía, tendrá a cargo la supervisión de otras 27 localidades del sur de provincia de Buenos Aires.

Las funciones del delegado son las de recibir las consultas y atender los reclamos de los usuarios del servicio de distribución de gas. Y cuenta con facultades para ejercer las acciones necesarias para defender al consumidor.

Esperemos que se una organismo serio y útil para los bahienses, es decir todo lo opuesto al bochonorso OCABA, que fue creado para controlar a la empresa ABSA y lo único que hizo fue “hacerle el caldo gordo” abandonando a su suerte los ciudadanos que sufren la falta de agua.