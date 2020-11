El narco que robó una identidad para escapar

DE BEATO, NADA

El juez federal Walter López Da Silva procesó, con prisión preventiva, a Sebastián Gauna San Millán por los delitos de “trafico de estupefacientes de manera organizada, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, falsificación de un carnet de conducir y tenencia ilícita de un DNI”.

Gauna San Millán no es otro que el sobrino del (aún) fiscal general Alejandro Cantaro, que también está seriamente complicado en la causa principal por encubrir a la banda de narcotraficantes que integraba su pariente.

La historia del sobrino narco es de película. No sólo está probado su accionar dentro de la organización delictual, que se movía con la cobertura de El Tío, sino que al momento de ser capturado el pasado 3 de noviembre en Córdoba sumó nuevos delitos.

El joven vivía junto a su novia cordobesa, bajo otra identidad y se dedicaba a lo que sabía hacer: vender droga. Y no sólo eso. Al momento del allanamiento se comprobó que poseía información de inteligencia para eludir a quienes lo rastreaban. Una libreta con las patentes de todos los móviles de civil de la Policía Federal que podían llegar a buscarlo. “Al menos 20 patentes de autos sin identificación. Se trataba de información muy reservada y muy precisa. Evidentemente seguía teniendo cobertura de alguien en la clandestinidad”, explicó una fuente del caso.

Robo de identidad. Gauna San Millán se hacía llamar Dalmiro Omar Beato. Y tenía un DNI real con ese nombre. El Beato verdadero declaró ante el juez López Da Silva y explicó que hace dos años había perdido o le habían robado su documento en Neuquén. Los investigadores siempre manejaron el dato de que el bahiense se había escondido en aquella provincia los primeros meses de su fuga. Es fácil saber quién fue el ladrón.

El Beato trucho, que de santo no tenía nada, no se conformó sólo con el DNI. También quiso manejar y falsificó un carnet de conducir. Esta vez hizo un collage: se tomó una foto lookeado como el Beato verdadero y armó el registro, que imitaba a los expedidos en Toledo, un pequeño pueblo del centro del Córdoba.

Con sus flamantes abogados, Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, Gauna San Millán ahora tendrá tiempo de estudiar la estrategia judicial desde un calabozo de la Unidad Penal 12 de Viedma en donde quedó alojado. ¿Pensará hablar?

MEJOR PREVENIR

La semana pasada, la policía de Bahía pidió reunirse con la Subsecretaría de Seguridad y con representantes de distintos supermercados de la ciudad en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal. A la triste tradición de posibles saqueos que se inauguró en el trágico diciembre de 2001, a este año de pandemia se le suman diversos conflictos sociales y económicos que nadie sabe cómo se terminarán resolviendo.

Bahía Indiscreta pudo indagar que los distintos jefes de las comisarías locales tienen una preocupación fundada sobre estas fiestas. Primero, porque cuando se iniciaron las usurpaciones de tierras en el Conurbano, rápidamente se imitaron aquí. Y segundo, debido a que en algunas de esas usurpaciones, quienes estaban al frente de las tomas se acercaron a algunos mayoristas a pedir mercadería. Una de las autoridades que estuvo en esta reunión aseguró que “les pedimos a los empresarios que no cedan si ocurre algún tipo de contacto de este tipo. No podemos habilitar una extorsión así. Lo primero que deben hacer es llamar a la policía, porque se trata de un delito. Luego será la Comuna la que se encargará del tema social. Si los supermercadistas quieren hacer alguna donación, será bienvenida, pero siempre estará administrada por el Estado”.

Esperemos que este 2020 se vaya pronto, pero en paz.

OPINIONES QUE VALEN

La Municipalidad abrirá en las próximas horas la posibilidad de que los vecinos bahienses den su opinión acerca de ciertos aspectos que involucran al Parque de Mayo.

Según pudo saber Bahía Indiscreta, se habilitará en un anexo de la página web de la Comuna una Plataforma de Participación Ciudadana en la que se podrán contestar varias preguntas, como por ejemplo, si prefieren que el tránsito vehicular en ese espacio público esté cerrado durante cierto período de la semana. Tema polémico si los hay.

CUESTIÓN DE PLATA

La semana pasada el intendente Gay participó de una reunión de Juntos por el Cambio que se realizó en el Club San Luis de La Plata. Allí fueron convocados más de cuarenta jefes comunales opositores para escuchar la palabra de un especialista en economía que les habló sobre el presupuesto provincial, que está pronto a debatirse en las legislaturas. La idea de la charla fue darles herramientas técnicas a los líderes de los Poderes Ejecutivos para que luego trasladen a sus representantes en las dos cámaras.

Y pese a que distintos medios indicaron que en el cónclave se había conversado sobre la idea de apoyar una eventual caída de la ley que impide las reelecciones, desde el entorno de Gay lo negaron.

MARCÓ LA CANCHA

El senador Andrés De Leo marcó la cancha. Y se apuró a emitir un comunicado para repudiar el intento de voltear la ley que en 2016 puso fin a las reelecciones indefinidas.

Con sus palabras atiende al kirchnerismo mencionado que “pretenden perpetuidad para sostener prácticas autoritarias que propician la corrupción”. También De Leo le advirtió a sus socios de Juntos por el Cambio que avalar un cambio en la ley sería “estafar a millones de bonaerenses”.

El senador es uno de los que se anota para suceder a Héctor Gay en el sillón de Bordeu en 2023. Y no le gusta que ni siquiera se deslice la idea de un tercer mandato del actual alcalde.

Con máximo poder dentro de la Coalición Cívica bonaerense (fue ratificado como presidente del partido) y con el mandato expreso de Elisa Carrió de armar políticamente la Provincia, el legislador bahiense ya traza los caminos.

Esta vez Lilita delegó en su armador preferido la confección de listas de unidad y prometió no ejercer poder de veto ni hacer pedidos especiales

DESCONTROL

Este fin de semana hubo revuelo en Tornquist. Una fiesta juvenil conocida como “El Cruce” terminó con varias personas alcoholizadas que debieron recibir atención.

La pandemia no fue excusa para el encuentro multitudinario en la rotonda de la Ruta 76 y el acceso al pueblo, justo debajo de unas cámaras de seguridad del Municipio y a metros de la Escuela Técnica.

Según los organizadores, la fiesta del sábado tenía el visto bueno de la Municipalidad y de la Policía. Incluso desde un club de fútbol les acercaron unos contendores para que pudieran arrojar la basura.

“Holis! Les cuento que estuvimos en reunión con el Intendente, Gabella y Bruno. Nos dijeron que podemos seguir haciendo la joda en el cruce. Va a haber policías recorriendo, pero tranqui. Nos llevan contenedores para la basura. Lo único que nos pidieron es que no se corra picada, que no haya peleas, no cruzar para el lado de la bicisenda y no tomar de los mismos vasos, teniendo esos recaudos se puede hacer tranquilamente. No se van a hacer controles de alcoholemia”, fue el mensaje que se viralizó entre los concurrentes.

No se puede afirmar que Bordoni avaló la fiesta, ya que estuvo unas cuantas horas en Buenos Aires presentando credenciales ante referentes Frente de Todos, sus nuevos jefes políticos.

EMPRESARIO PAGÓ Y ZAFÓ

José Antonio Ferreyra es conocido en el rubro de la construcción. Pero su nombre saltó a los medios luego aparecer vinculado a Lázaro Báez y las facturas truchas.

Ferreyra y su hijo Denis Ariel fueron sobreseídos en los últimos días por la Justicia Federal al declararse “extinguida la acción penal”, luego de que su empresa “Constructora Patagonia Argentina S.A.” cancelara todas sus deudas con la AFIP.

Fue justamente la sede local del organismo recaudador el que había denunciado penalmente a los empresarios bahienses tras detectar maniobras de evasión en impuestos como IVA y Ganancias.

INAUGURACIÓN

Se viene una gran inauguración en el Club Crisol, que funciona dentro del predio de Empleados de Comercio. Al ya conocido autódromo, ahora se sumará el primer cartódromo asfaltado de la zona.

Además de tener destino deportivo, el circuito estará abierto al público, que podrá alquilar allí mismo los vehículos para disfrutar del trazado.

Los responsables de la entidad aseguraron a esta sección que esperan abrirlo en diciembre. Pero esto no es todo, porque en las 84 hectáreas que abarca el Club también se instalaron varias piletas y se construyó un enorme playón de hormigón pegado a los boxes. Allí se armarán más de ocho canchas multipropósito en las que se podrá jugar por ejemplo al fútbol, al básquet y al vóley.

“Este verano el Club Crisol se va a convertir en un espacio recreativo familiar fenomenal. Imaginen esas instalaciones en un lugar con el parquizado que ya tenía el predio”, aseguró entusiasmado uno de los encargados del proyecto. Por esa razón en pocos días se va a lanzar una importante campaña de socios, y quien se anote podrá disfrutar al máximo de las instalaciones.

AGÜERO BLOQUEÓ A TOMMASI

Enojado con el jefe de gabinete de Héctor Gay, el secretario de los municipales cortó toda comunicación con el funcionario municipal.

Según fuentes consultadas por Bahía Indiscreta, Agüero considera que Tommasi "no entiende nada, es un tipo con el que no se puede dialogar".

En el STM piensan que el Jefe de Gabinete es y será un dolor de cabeza para el propio Gay, que nunca entendió cómo funciona la Municipalidad y que cree que sigue en Profertil.

En ese mismo sentido, puertas adentro -o no tanto- del gremio sostienen que "con él no se puede cerrar ningún acuerdo, no tiene cintura política". Incluso, se lo escuchó al propio Agüero decir que Tommasi "juega a las escondidas con el Intendente".