Bayern Munich y PSG definen al campeón de la Champions League

La temporada que parecía no tener fin, tendrá su final. La Champions League, en un formato atípico, tendrá su definición. El "Super 8" que encontró sede en Portugal a partidos únicos, llega al partido por el título: Bayern Munich-PSG buscarán consagrarse en Lisboa. Con los dos equipos definidos, la final tendrá lugar este domingo, a las 16 -hora de la Argentina- en el estadio Da Luz, de Lisboa, que, como en los demás partidos, se jugará sin la presencia de público y con suplementario de 30 minutos en caso de igualdad. La transmisión para nuestro país será a través de ESPN 2 y Fox Sports. También se podrá ver on line a través de ESPN Play, Flow y DirecTV GO.

El martes, PSG goleó a Leipzig por 3 a 0, con un gran partido del argentino Ángel Di María, autor de un gol y dos asistencias. Con este triunfo, el conjunto francés se convirtió en el primero de los finalistas. Mientras que el miércoles Bayern Munich derrotó por 3 a 0 a Lyon en la segunda de las semifinales.

El conjunto parisino se metió por primera vez en su historia en la final de esta competencia por lo que intentará levantar el trofeo por primera vez en el año del 50 aniversario del club. Para ello, el fondo soberano de Qatar lleva invertidos más de mil millones de euros en refuerzos desde 2011, de los cuales cerca de 400 fueron destinados para asegurarse a Neymar y Mbappé. De consagrarse en el estadio Da Luz, redondearía una temporada soñada con un póker de conquistas: Ligue 1 (fue declarado campeón con 11 fechas de anticipación por la cancelación del torneo a causa de la pandemia), Copa de Francia y Copa de la Liga.

Por su parte, el equipo alemán buscará frente a PSG, en Lisboa, levantar la sexta Champions League de su historia. Las demás conquistas fueron en los años 1974, 1975 y 1976, 2001 y 2013.

Las probables formaciones

Paris Saint-Germain (4-3-3): Sergio Rico; Juan Bernat, Kimpembe, Thiago Silva y Thilo Kehrer; Marco Verratti, Marquinhos y Ander Herrera; Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé. Entrenador:Thomas Tuchel.

Sergio Rico; Juan Bernat, Kimpembe, Thiago Silva y Thilo Kehrer; Marco Verratti, Marquinhos y Ander Herrera; Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé. Entrenador:Thomas Tuchel. Bayer Múnich (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, David Alaba, Niklas Süle y Alphonso Davies; Thiago Alcántara y Leon Goretzka; Serge Gnabry, Thomas Müller e Iván Perisic; Robert Lewandowski. Entrenador: Hansi Flick.

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, David Alaba, Niklas Süle y Alphonso Davies; Thiago Alcántara y Leon Goretzka; Serge Gnabry, Thomas Müller e Iván Perisic; Robert Lewandowski. Entrenador: Hansi Flick. Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Así se jugará la final

16 horas - Bayern vs. PSG, en el estadio Da Luz, de Lisboa. Transmisión por ESPN 2 y Fox Sports.

