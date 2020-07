Paz Martínez, en La Brújula 24: "No me gustan las giras y soy más guitarrista que pianista"

Hablar de Paz Martínez es un sinónimo de música, de poesía, de canto y talento asboluto. Reconocido mundialmente por escribir las canciones más románticas y "culpable" de haber haber formado tantas parejas por la profundidad del contenido de los temas que hacen estremecer a todos los corazones, más allá del paso del tiempo.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el experimentado artista contó que "la inspiración siempre me encontró trabajando, no es una cuestión ligada a un regalo del cielo. Esta cuarentena que a todos nos tiene encerrados y preocupados me encuentra bien porque estoy con mi mujer, protegido, estoy feliz y tengo el privilegio de vivir en el campo, en un barrio privado a 45 kilómetros del centro de Buenos Aires. Tengo permiso para circular, pero no lo hago porque no como vidrio, pertenezco al sector vulnerable".

"Nunca hice giras porque no puedo estar lejos de los lugares que me hacen bien. Hay artistas a los que les encanta vivir viajando. En la época de mucho trabajo, solo me presentaba los fines de semana. Hace un par de años se había cortado mucho el laburo y la pandemia paralizó todo", sostuvo Paz, en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección, añadió que "por fortuna llegó el streaming para acercarse a la gente y es una tecnología que llegó para quedarse. Volverá la posibilidad de ir a conciertos, a teatros o estadios porque es muy lindo ver al artista en vivo, pero las herramientas a las que se apela en este momento no van a quedar relegadas".

"Para escribir canciones no necesito del piano o la guitarra. He empezado a componer una canción con un papel y birome en mi casa y la he terminado arriba de un avión. Obviamente que ayuda tener un instrumento musical en mano, pero no es excluyente. La gente me asocia más con el piano, pero lo uso solo para apoyarme y no caerme. Yo por esencia soy guitarrista", destacó el reconocido autor e intérprete argentino.