Freno a las prepagas: “El Gobierno hizo lo que tenía que hacer”

La abogada penalista Valeria Carreras, que impulsó las medidas cautelares para frenar los aumentos indiscriminados de las prepagas, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24.

En concreto, entrevistada por el periodista Germán Sasso, la profesional se refirió al reciente anuncio del Gobierno, que obliga a las prestadoras de salud a retrotraer los valores del último mes de 2023.

“El gobierno hizo lo que debe, es la función que le compete al Estado, la de controlar a las prepagas, a este sector empresario que ofrece un servicio muy sensible. Y también está haciendo un acto de protección a los usuarios. Está haciendo lo que debe hacer”, consideró la especialista.

Y resaltó: “Pero va en contradicción directa con lo que firmaron en diciembre con el DNU, quitando las facultades de contralor que tiene el Estado en este sector. Hay una fuerte contradicción, hace 4 meses decían que no era necesario que el Estado controle estas cuestiones, ¿qué pasa con esta decisión de ser y la presentación judicial que hace el gobierno? Simplemente, nos está dando la razón a todos los abogados que han podido explican que el DNU nació mal, porque es inconstitucional. Pero además, esto era una barbaridad, era dejarnos a la deriva frente a enormes grupos de poder con los que la gente no puede ponerse a negociar”.

En ese mismo sentido, Carreras contó que “las prepagas tienen un espíritu corporativo, de cartelización, donde las principales coinciden en lo que van a aumentar. Así es como estamos hoy, para mí ayer lo que se logró fue demostrar lo que los amparistas pedían a los jueces, que era tal cual. El Estado debe ser el contralor. Hay una contradicción severa en el Gobierno”. “Para mí, en el resultante de la inflación mensual los estaba perjudicando este rubro, en como impactaba en la realidad de la gente”, apuntó.

Y agregó: “Cuando recibiste la factura con vencimiento en enero, ya venía aplicado este aumento desproporcionado del 40%. Eso te desacomoda cualquier economía familiar. Después no quedó ahí, vinieron aumentos en febrero y marzo. Es una sumatoria en tres meses de 150%”.

“Todos contentos por lo de ayer, con que se retrotrae a diciembre, con ajuste del IPC. Yo tengo varios amparos tomados, pero no es tan diferente la cuenta, el gobierno habla de un 30% menos, pero a mí me da un 22% de lo que se pagá hoy”.

“Esto no va a ser automáticamente porque la resolución se divide en dos, la que dictaminó ayer la secretaria de Comercio, pero no dice cómo, entonces el gobierno interpuso un amparo para obligar a las empresas a aplicarlo. Pero ahora depende de la voluntad de las prepagas y no creo que esa sea la postura en un principio, van a esperar que se los ordene la Justicia”, argumentó.